Dídac Costa cruza el Ecuador y vuelve a casa

El español Didac Costa ha cruzado hoy martes a las 4:07 hora española el Ecuador, regresando de nuevo al Hemisferio norte. Costa y Attanasio están separados por 12 millas en la 15ª y 16ª posición respectivamente, después de haber cruzado el Ecuador con una hora y dos minutos de diferencia. El patrón del Famille Mary - Etamine du Lys lo haciá a las 5:09 hora española.

En una conexión con el centro de operaciones de la Vendée Globe Attanasio decía: “El Ecuador no es una zona fácil, todo lo contrario. ¡Os lo puedo asegurar! Voy al timón ahora con cero nudos de viento porque el piloto automático no trabaja con tan poco viento. Didac está delante de mí. Puedo verlo en la distancia. He mirado varias fotografías satélite de aquí. Parece que todavía tengo 150 millas antes de salir de aquí. No sé como voy a navegarlas con estas condiciones”.

Hace una semana Didac y Romain estaban en un mano a mano en el que finalmente el barcelonés salió victorioso. Pero quizás no era el momento para apretar. Los Doldrums todavía estaban por delante, los alisios y luego encontrar la ruta adecuada para dirigirse a Les Sables. Attanasio reconocía hoy que su intención es navegar tan rápido como pueda pero sin hacer ninguna tontería. Veremos cómo resulta este “duelo” España – Francia.

Hace 24 años miles de personas salieron a la calle para dar la bienvenida al primer patrón no francés en acabar la vuelta al mundo en solitario, quinto clasificado tras 128 días de regata. Esta vez, el tiempo invertido de Nandor Fa debería estar en 94 días y unas horas. Uno de los maravillosos hábitos de la vieja escuela que Nandor ha llevado a cabo hasta el final ha sido su deseo de escribir y publicar su cuaderno de bitácora a diario. Su pasión por el mar y la vida marina siempre han sido evidente. Siempre empuja para intentar estar por delante de sus polares y sobre el routing, intenta estar en el punto en el que el software indica que debería estar. “Estoy progresando, aunque ahora mismo no puedo seguir ningún routing”, escribía Fa esta mañana.

Se espera que Eric Bellion (9º) termine el domingo. El patrón del CommeUnSeulHommeestá ahora en el Sur de un sistema de bajas presiones lidiando con entre 30 y 35 nudos de viento del Oeste.

Mientras, dos barcos continúan en el Hemisferio Sur: el TechnoFirst FaceOcean del francés Sébastien Destremau y el No Way Back de Pieter Heerema.