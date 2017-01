Destremau dobla Hornos y toda la flota navega en el Atlántico

El francés Sébastien Destremau ha pasado Cabo de Hornos hoy domingo a las 14:36 horas. Es el último navegante de la vuelta al mundo en solitario sin escalas ni asistencia, la Vendée Globe, en dejar el Océano Sur y comenzar el camino de regreso a Les Sables d'Olonne (Francia).

El patrón del TechnoFirst FaceOcean ha doblado el punto más meridional del continente americano en 18ª posición, 37 días después del vencedor de la regata, Armel Le Cléac'h, y cuatro días y 16 horas después de su antecesor, el holandés Pieter Heerema (No Way Back). Destremau casi no podía creer lo que ha conseguido hasta ahora a bordo de su barco, un diseño de Finot botado en 1998 que completó su primera Vendée Globe hace 16 años, en la edición 2000-01.

En agosto de 2015, el francés traía su IMOCA desde Sudáfrica y a Francia navegando. Su experiencia se había limitado hasta ese momento a navegación inshore y alguna regata offshore. Destremau así lo reconocía hoy domingo: “Éste no es el tipo de navegación que había hecho hasta ahora. Cabo de Hornos nunca había sido un objetivo para mí. Es algo que hacen los ‘chicos grandes' y yo no soy uno de ellos. No puedo creer que esté pasando Cabo de Hornos. He navegado este barco desde Les Sables d'Olonne y ahora me parece raro. Pellizcarme, estoy soñando. Estoy tan feliz. Tan contento de haber hecho esto. Empezamos el largo camino por el Atlántico hacia Les Sables. Es especial para todo el equipo y para mi familia, todos están siguiéndome y enviándome mensajes. Sé que todos están orgullosos”.

Eric Bellion (CommeUnseulHomme, 9º) cruzaba el Ecuador a las 00:43 horas de la madrugada y parecía preparado para un paso relativamente directo por los Doldrums. Está dispuesto a vivir cada uno de sus últimos días en regata, convencido de que su Vendée Globe es una experiencia única y para toda la vida.

“Ya huele a casa. La pasada noche, cuando crucé la latitud 0, tuve un sabor de boca un poco amargo, con sentimientos enfrentados, pero aquí estamos: volviendo a casa. Pero nunca volveré a hacer esto. Quiero disfrutar los últimos 15 días al máximo”, ha dicho hoy Eric Bellion.

La fecha estimada de llegada del séptimo clasificado y siguiente barco en amarrar en Les Sables d'Olone tras Jean Le Cam parece retrasarse. Louis Burton está unas 80 millas al Norte de las Azores. La última actualización facilitada por la Dirección de Regata prevé que el Bureau Vallée finalice su vuelta al mundo entre el miércoles, día 1 de febrero, y el jueves, día 2.

En cuanto al español Didac Costa, en el último parte de posiciones (15:00 horas de hoy) superaba a Romain Attanasio recuperando la 15ª plaza. El patrón del One Planet One Ocean navega hacia el Altántico Norte a una velocidad de unos 7,6 nudos y a la altura de Porto Alegre (Brasil).