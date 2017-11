Volvo Ocean Race En busca del "tren" de borrascas Todo continúa igual: la flota navega hacia el Este con el «AkzoNobel» de líder provisional

EFE

17/11/2017 16:57h Actualizado: 17/11/2017 16:57h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El V065 'AkzoNobel' holandés de Simen Tienpont aguantó una jornada más como líder de la segunda etapa de la Volvo Ocean Race -Vuelta al Mundo por Etapas-, entre Lisboa y Ciudad del Cabo, mientras navega algo más al noreste que el resto de la flota, que ya ha respondido a su maniobra de ayer.

El 'AkozNobel' está junto al 'Sun Hung Kai' de David Witt y el 'Turn the Tide on Plastic' de Dee Caffari, 100 millas (185 km) más al este que el grupo de cuatro embarcaciones que lidera el 'Dongfeng' de Charles Caudrelier, ahora segundo, a 40 millas (75 km) del barco holandés.

Pero es poco probable que esta situación dure mucho tiempo. Aunque ahora esta maniobra se ve favorecida por las velocidades y la dirección actual del viento (de componente noreste), en las próximas 36 horas se espera ver otra trasluchada hacia el suroeste en un esfuerzo por recoger el 'Cape Town Express', el sistema de baja presión, unas 160 millas (310 km) más al sur.

"Las próximas 24 horas, o más bien en un día más, se van a establecer las estrategias para este tramo de la etapa”, confirma Joan Vila. “Estamos trabajando para usar nuestras oportunidades de la mejor forma e intentando encontrar un carril de adelantamiento, de lo contrario en estos barcos, como ya sabemos, si sigues es muy difícil pasar. No obstante parece que incluso la aproximación a la llegada será complicadilla con una especie de anticiclón que tenemos que cruzar, así que en la flota en general todo puede pasar hasta el final. Hay un motón de oportunidades en el Atlántico Sur y las habrá todo el camino a Ciudad del Cabo”, ha añadido el navegante del "Mapfre".

Los hidrogeneradores

En la última jornada, la decimotercera de etapa, el "Mapfre" ha echado al agua el hidrogenerador que lleva a bordo. Y es que las reglas de la regata estipulan que todos los barcos de la flota deben tenerlo en el agua al menos durante 21 horas.

“Habíamos solicitado un informe de cuántas horas llevábamos, sobre todo para saber que se graban las horas que lo usamos. Nos dijeron que a mitad de etapa recibiríamos uno”, explica Pablo Arrarte.

Y así ha sido. La información ha llegado hoy, pero no sólo la relativa al barco español sino también al resto de equipos. El jefe de guardia cántabro ha admitido que no se lo esperaba: “Pensamos que iba a ser sólo lo de cada uno pero bueno, ahora todos los equipos tienen la información del resto. No es lo ideal pero es igual para todos”, ha reconocido. “Esperábamos que algún equipo tuviese ya todas las horas hechas. Nosotros decidimos esperar un poco más. Sabíamos que íbamos a tener que hacerlo en algún momento y ya estamos poniéndonos un poco al día con los otros equipos para no estar en desventaja más adelante”, finalizaba diciendo Arrarte

Clasificación (13.00 hora española) .1. AkzoNobel (HOL) Simeon Tienpont (HOL) 2.658 m.n.(4.925 km) .2. Dongfeng (CHN) Charles Caudrelier (FRA) a 45 m.n. .3. Sun Hung Kai (HKG) David Witt (AUS) a 50 .4. Turn on Plastic(GBR) Dee Caffari (GBR) a 51 .5. Mapfre (ESP) Xabi Fernández (ESP) a 66 .6. Vestas (USA/DIN) Charlie Enright (USA) a 122 .7. Brunel (HOL) Bouwe Bekking (HOL) a 123.