Arrancó el tercer encuentro de la Etapa Cero

Tras la disputa de la vuelta a la isla de Wight y la Fastnet Race, la Etapa Cero continúa su curso y la flota de VO65 ya ha comenzado el tercero de los cuatro asaltos que conforman este primer cara a cara. El Mapfre, que parte como líder de la general tras vencer la primera prueba y ser segundo en la Fastnet Race, ha escuchado hoy jueves, a las 14:00 horas en España, el bocinazo de salida para un nuevo recorrido de unas 125 millas entre Plymouth (Inglaterra) y Saint Malo (Francia).

En esta ocasión todo apunta a que las condiciones meteorológicas serán más tranquilas, lo que no significa que el recorrido sea menos intenso tal y como confirmaba el patrón Xabi Fernández antes de soltar amarras en Plymouth: “Esperamos no mucho viento y de popa, pero con mucha maniobra. Será una travesía relativamente tranquila pero también será intensa. Estamos en regata y, aunque no es tan importante como la Fastnet o la vuelta a la isla de Wight, cuando tienes un barco al lado quieres pasarlo o intentas que no te pasen, así que será todo lo intenso que puede ser una regata”.

“La verdad es que todavía no nos hemos recuperado mucho de la Fastnet porque han sido dos días y medio bastante intensos. Parece que nos hemos bajado hace un rato del barco y ya nos volvemos a subir, pero va a ser más como un entrenamiento. Serán menos de 24 horas y va a ser bastante interesante. Para nosotros todo son entrenamientos. Evidentemente la Fastnet es una regata más importante, pero para nosotros era el primer contacto junto con la vuelta a la isla de Wight y ahora seguimos con el mismo objetivo de entrenar y aprender”, añadía el cántabro Pablo Arrarte.

La flota podría llegar a la localidad francesa de Saint Malo mañana viernes en torno a las 10:00 horas y todo apunta a que la competición volverá a ser de lo más apretada. Para la tripulación del Mapfre esta tercera prueba de la Etapa 0 supone un nuevo e importante entrenamiento de cara a la Volvo Ocean Race, por lo que el objetivo principal será continuar trabajando en la preparación del barco y crecer como equipo y tripulación.