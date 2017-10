Vela aventura Alex Pella y Henri Lloyd navegan juntos El navegante español vestirá con la ropa náutica en sus próximas regatas

Desiree Tornero

El navegante oceánico español, Alex Pella, ha llegado a un acuerdo con la marca de ropa, Henri Lloyd. “Llevo navegadas más de 300.000 millas y siempre que he usado Henri Lloyd no he tenido problemas. Ni en el agua con el material escogido, ni en tierra con su equipo humano. Henri Lloyd es calidad técnica y humana. Además, personalmente, me hace mucha ilusión tener esta relación directa, ya que fui vestido de Henri Lloyd, en mi primera gran regata oceánica, la Mini-Transat 2003, que acabamos con gran éxito”, ha señalado Alex Pella.

La historia de Henri Lloyd siempre ha estado ligada a grandes equipos de regatas y grandes marinos. Desde que en 1969, Sir Robin Knox-Johnston, completara la primera circunnavegación del planeta sin escalas equipado con Henri Lloyd, han sido muchos los que han confiado en Henri Lloyd para grandes viajes alrededor del planeta. “Para nuestra marca, Alex Pella, representa muchos de nuestros valores, el concepto no sólo de regata si no de aventura y de pasión por el mar, son claros ejemplos de ello. Henri Lloyd es una marca pionera y para nosotros Alex es uno de los pioneros en la vela oceánica en España. El feedback que podamos obtener de su amplia experiencia oceánica también lo valoramos mucho, ya que los productos de nuestra marca están siempre en constante evolución”, ha asegurado Andrés Rivero, responsable de Henri Lloyd en España.

“De Alex Pella destacamos su excepcional reputación, tanto en España, como en el resto del mundo. El concepto de marino y aventurero del mar y, no sólo de regatista, también son valores que siempre gustan en Henri Lloyd. Todo ello unido a su gran palmarés y a su brillante futuro, hacen que Alex Pella sea una apuesta segura para nuestra marca”, ha comentado Andrés Rivero.