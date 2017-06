Adrien Hardy ganó la etapa Gijón-Concarneau de La Solitaire Urgo Le Figaro

Esta ajustada llegada del podio del segundo tramo de la 48ª edición de La Solitaire URGO Le Figaro se reflejó en que la primera mitad de los 43 solitarios llegaran a Concarneau con menos de una hora de diferencia entre ellos.

La segunda etapa arrancaba en Gijón el pasado sábado tras dos llamadas generales y un retraso de una hora sobre la hora de salida prevista debido a la falta de viento. A la flota le costó alejarse de la costa española y al caer la noche, se dividió en tres grupos que lucharon en una zona sin apenas viento. Fue Sébastien Simon (Bretagne CMB Performance) quien consiguió la pole mientras el resto de los Figaro Bénéteau negociaban la falta de viento junto con las zonas de exclusión a causa de pruebas de lanzamiento de misiles.

Simon perdió el liderazgo a medida que la flota avanzaba lentamente hacia la costa francesa al tiempo que el comité de regatas decidía recortar el recorrido previsto de 520 millas a 418. El resto de la regata transcurrió a cámara lenta debido a la situación anticiclónica que acompañó a la flota durante todo el recorrido. A medida que los solitarios se aproximaban a la Bretaña francesa y la brisa se hacía inestable, las diferencias entre ellos disminuían. Cuando parecía que Erwan Tabarly iba a llevarse el gato al agua de la segunda etapa, seguido muy de cerca por Nicolas Lunven (ganador en Gijón), Adrien Hardy logró adelantarles.

“Gano esta etapa a pesar de haber navegado lejos de los que iban en cabeza durante mucho tiempo. Estoy decepcionado por no haber comprendido toda la estrategia, pero a cambio, lo he dado todo a bordo. Pensaba haber terminado entre sexta y octava posición, pero al final conseguí ganar. Sé perfectamente lo que significa ir por delante y perder en el último minuto. Me encanta el juego de la regata”, dijo Hardy a su llegada a Concarneau.

Tras dos etapas completadas Lunven sigue liderando la clasificación general, seguido de Adrien Hardy a 11 minutos y 58 segundos. Charlie Dalin (Skipper Macif 2015), arrebata el tercer puesto a Sébastien Simon.

El primer novato de la tabla, Julien Pulvé, llegó a Concarneau en sexto lugar y a Gijón en octavo lugar y puede aspirar aún al podio en Dieppe a finales de mes.

Los soltarios apenas tienen poco más de 24 horas para recuperarse ya que la tercera etapa – un esprint de 150 millas de ida y vuelta entre Concarneau y el estuario del Loira – arranca el jueves 15 a las 12h00.