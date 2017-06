43 Solitarios ponen rumbo a Concarneau en la segunda etapa de La Solitaire Urgo Le Figaro

La flota dejaba el puerto deportivo de Gijón tres días después de su llegada al puerto asturiano donde Nicolas Lunven (Generali) se proclamaba el primer vencedor de esta 48ª edición de una de las regatas oceánicas en solitario más reconocidas y más competitivas del mundo.

“Va a ser una etapa larga con poco viento y condiciones aleatorias. Hará falta salir del paso de unas condiciones complicadas y no será simple. No podremos dormir mucho así que habrá que estar muy pendientes. Tendremos que mantenernos tranquilos. Yo no meto ninguna presión; sé que esta etapa puede hacer mucho mal en los resultados así que mejor permanecer tranquilo”, dijo Nicolas Lunven antes de la salida.

La baliza Radio France, el primer punto en la segunda etapa en que se documenta el paso de los navegantes situada a unas 3 millas y media de la línea de salida, vio llegar en las primeras posiciones a Gildas Mahé (Action Contre La Faim), Adrien Hardy (Agir Recouvrement) - y segundo en la primera etapa que separó Burdeos de Concarneau - y Pierre Leboucher (Ardian).

Esta segunda etapa muestra dos caras: la de la clasificación acumulada en dos mangas que interesa sobre todo a los líderes y la de la victoria en Concarneau que preocupa a aquellos que se vieron obligados a abandonar antes de su llegada a Gijón por averías en los barcos.

La previsión meteorológica hace que el recorrido se presente laborioso ya que la flota de solitarios habrá de enfrentarse a un frente anticiclónico que atraviesa el golfo de Vizcaya y a varias zonas de paso prohibidas debido a unos ensayos de lanzamiento de misiles que están previstos para el lunes en las costas bretonas. La brisa térmica del día dará paso a una calma total durante toda la noche del sábado y el viento asociado a un frente que está previsto que llegue de las islas Azores, no hará acto de presencia hasta la mañana del domingo.

Paso por la baliza Radio France:

1 : Gildas Mahé (Action Contre La Faim)

2 : Adrien Hardy (Agir Recouvrement)

3 : Pierre Leboucher (Ardian)

4 : Damien Cloarec (Saferail)

5 : Tanguy Le Turquais (Nibelis)

6 : Nicolas Lunven (Generali)

7 : Vincent Biarnès (Guyot Environnement)

8 : Eric Peron (Finistère Mer Vent)

9 : Alexis Loison (Custo Pol)

10 : Martin Le Pape (Skipper Macif 2017)