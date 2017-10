Volvo Ocean Race 40.000 personas en el «village» de Alicante El agua sigue siendo la asignatura pendiente de las salidas

Alicante 22/10/2017 16:48h Actualizado: 22/10/2017 16:48h

La jornada, que comenzaba a las once de la mañana bajo un sol de justicia, no podía haber ido mejor. La regata vuelta al mundo comenzaba en Alicante con la ceremonia de despedida de los siete equipos participantes (Mapfre, Dongfeng Race Team, Vestas 11th Hour Racing, Team Brunel, Team Sun Hung Kai/Scallywag, AzkoNobel y Turn the Tide on Plastic) llena de emociones y que continuaba hasta las 14.00 horas con la salida de la etapa 1 entre Alicante y Lisboa

Más de 40.000 personas se han citado durante la mañana del domingo en el Race Village de Alicante Puerto de Salida con motivo de la salida de la mítica regata Volvo Ocean Race.

El público, que comenzaba a llegar al recinto desde la 10 de la mañana, se ha volcado con la ceremonia de despedida desde el Race Village que organiza la Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, el paseo Volado y el puerto de Alicante, y con una gran presencia de visitantes internacionales.

El Rey Juan Carlos no ha querido perderse esta gran cita como deportista y gran aficionado a la vela. Don Juan Carlos departió con el equipo español Mapfre en su base para más tarde acercarse a cada uno de los V065 y poder saludar personalmente a los más de 70 deportistas que desde hoy competirán por ganar la regata.

Tras la visita real comenzó la ceremonia de despedida de cada una de las siete embarcaciones, al son de la canción del equipo que sonaba por el abarrotado recinto alicantino. El primero en salir fue el equipo asiático Dongefeng de Charles Caudrelier, seguido del equipo español Mapfre de Xabi Fernández, Team AzkoNobel de Simeon Tienpont, Sun Hung Kai/Scallywag de David Witt, Team Brunel de Bouwe Bekking, Turn the Tide on Plastic de Dee Caffari y Vestas 11th Hour Racing que lidera Charlie Enright.

Las familias se congregaron en los pantalanes para poder despedir a estos deportistas -que cubrirán más de 45.000 millas en casi 9 meses de regata alrededor del mundo- y donde se pudieron ver escenas de gran emotividad, y despedidas cargadas de sentimiento sobre todo por parte de los hijos de los deportistas ante la salida de sus padres o madres.