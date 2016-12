El Trofeo Ciudad del Puerto se abre a la clase 420

La XIII Regata de Año Nuevo que finalizaba este viernes en aguas de la bahía de Cádiz cede el testigo al Trofeo Ciudad del Puerto, regata organizada por el Real Club Náutico de El Puerto de Santa María que se consolida en el calendario celebrando su tercer aniversario entre los días 2 y 4 de enero de 2017, ambos incluidos. Para su organización, el real club náutico portuense cuenta con la ayuda de la Federación Andaluza de Vela, el Ayuntamiento de la ciudad, la Asociación Española de la Clase Internacional Optimist (AECIO) y la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz.

La primera regata del año en la bahía de Cádiz llega precedida por el aumento en el número de participantes respecto a sus ediciones anteriores, así como por su crecimiento a nivel organizativo, ya que este año y por vez primera a los Optimist se unirá una flota de la clase 420 para quienes los títulos están inéditos. En el caso de los Optimist, el joven Manuel Álvarez Dardet es el defensor del título en la categoría Sub 16 en una regata que el regatista del CN Puerto Sherry también ganara en la primera edición en la categoría Sub 15. Entre las féminas Sub 16, la vigente campeona es la deportista del CN El Trocadero, Alba Sierra, mientras en la categoría Sub 13 la ganadora de las dos ediciones anteriores era la sevillana Susana Ridao. En Sub 13 masculino el ganador de la anterior edición era Iván Páez, del CN El Trocadero de Puerto Real.

En la clase de tripulación doble 420, la inscripción viene marcada por la calidad de sus participantes, entre los que destaca la tripulación formada por Pablo Flethes (CN Puerto Sherry) y Manuel Páez (CN Sevilla) recién llegados de la 41 Christmas Race donde sellaban una magnífica actuación clasificándose en el top ten frente a los mejores del mundo.

También crece la regata en sus colores ya que a la cantera andaluza se unen este año deportistas de las territoriales gallegas y madrileña, con una participación que a falta de los más rezagados, roza ya los ochenta regatistas. Para todos ellos y sus familiares, la organización ha previsto además del programa deportivo un atractivo programa en tierra, en las instalaciones del RCN de El Puerto de Santa María, donde cada día habrá comidas marineras, degustaciones y también alguno de los días, música en directo.

Todo preparado pues para estrenar el año dándole protagonismo una vez más a la bahía gaditana, donde se resolverán en estos tres días hasta cinco títulos; los campeones de Optimist Sub 13 y Optimist Sub 16 en sus versiones Masculino y Femenino, y los campeones de la clase 420. Para lograr este regalo de Reyes anticipado, los jóvenes tienen tres días y nueve pruebas por delante, con la primera de ellas prevista para el lunes día 2 de enero a las 13:00 horas.