El Trofeo Baitra reunirá en Bayona a los mejores regatistas infantiles

El próximo fin de semana regresa a Bayona una de las citas anuales más importantes con la vela de base en Galicia, el Trofeo Baitra de vela infantil, organizado un año más por Monte Real Club de Yates con el patrocinio de la empresa bayonesa Baitra Accesorios Navales.

En esta nueva edición de la competición, unos sesenta jóvenes regatistas representarán a los principales clubs náuticos de Galicia, como el Real Club Náutico de Vigo, el Real Club Náutico de Sanxenxo, el Club Marítimo de Canido, el Real Club Náutico Rodeira (Cangas) o el Monte Real Club de Yates, como club anfitrión.

La vela fluvial también estará presente de la mano del Club de Vela As Pontes; y la bandera de Portugal ondeará en las embarcaciones de los alumnos de la Escuela de Vela BBDouro – We Do Sailing, que llegarán a Baiona desde Vila Nova de Gaia.

Las regatas, organizadas para las clases A, B y C de Optimist y las categorías Sub 17 y Sub 19 de 420, se disputarán durante dos jornadas, el sábado 20 a partir de las dos y media de la tarde y el domingo 21 desde las once y media, siempre en aguas de la bahía baionesa.

El comité de regata preparará para los participantes varios recorridos delimitados con boyas sobre un campo en forma de trapecio, que se podrá divisar desde la península del Monte Boi y las playas y montes más próximos a la bahía. Al finalizar las seis pruebas programadas, las instalaciones del Monte Real acogerán la entrega de premios a los ganadores, prevista para el domingo a las cuatro y media de la tarde.

En la edición anterior del Trofeo Baitra, celebrada en 2016, se alzó con la victoria el joven regatista del Club Marítimo de Canido Ricardo Fernández, de apenas 12 años. Los tres primeros puestos que logró en las cinco mangas disputadas lo elevaron a lo más alto del podio, tanto de la general como de la clase Optimist A.

La edición de 2016 también se celebró, al igual que la presente, gracias al patrocinio de Baitra, una empresa dedicada a la comercialización y distribución de accesorios y equipos navales de calidad, con sede en Baiona, que desde hace años mantiene una firme apuesta por la vela infantil en Galicia.