Triple empate en el Reto de las Campeonas Movistar. Gisela Pulido (Kite), Marina Alabau (RS:X) y Tamara Echegoyen y Berta Betanzos (FX) se enfrentaron en la bahía de Santander en seis mangas divididas en dos regatas. En la primera parte del Reto, en las que las tres tripulaciones navegaron provistas de "foils", no hubo mucho viento, lo que perjudicó claramente a Gisela Pulido, que no era capaz de "foilear", ante los embites de la tabla de Marina Alabau, que se impuso en las dos primeras mangas. La tercera manga la ganó Tamara Echegoyen, que hizo esta primera parte del Reto en solitario en un Mod.

La seegunda parte del Reto de las Campeonas Movistar fue mucho más interesante. Ya sin apéndices raros, las tripulaciones cogieron cada una sus barcos habituales y ya entró en liza, Berta Betanzos como tripulante del FX. El viento subió y la superioridad fue de Gisela Pulido, que llegaba a la primera baliza con la suficiente ventaja como para darse un paseo. Los tramos eran traveses, por lo que el Kite estaba muy beneficiado. para compensar, la última manga de esta segunda parte se disputó un sotavento-barlovento de dos tramos, en el que gisela mandó en la popa, pero en la ceñida fue incapaz de dominar la cometa, más que nada, porque es un rumbo imposible para el Kite. Ganaron las del FX, Tamara Echegoyen y Berta Betanzos y fue segunda marina Alabau, por lo que el empate fue un resultado justo.

A destacar la fuerza física de las regatistas que estuvieron en el agua desde las once de la mañana hasta las tres de la tarde, con especial enfasis en Gisela Pulido, que dio toda una lección de pundonor al no tener prácticamente descansos porque la cometa está constantemente hinchada. Asistieron al evento, Pedro Campos, CEO del Equipo Movistar, Julia Casanueva, Presidenta de la Real Federación Española de Vela, Theresa Zabell doble campeona olímpica, que hizo de speaker del evento, Santi López Vazquez, Joaquín González Ruíz, director territorial de Movistar, Fernando Echávarri, campeón olímpico, Javier de la Plaza y Chiqui García Soto.

Resultados

Gisela Pulido (Kitesurf), 2+3+2+1+1+3=12

Marina Alabau (Windsurf), 1+1+3+2+3+2=12

Támara Echegoyen/Berta Betanzos (49erFX/Moth), 3+2+1+3+2+1=12

Declaraciones

Marina Alabau lo dio todo. Ganó casi todas las salidad y fue la mejor con la tabla con "foil". "Me ha impresionado. Ha sido bastante duro físicamente, de hecho he acabado un poco muerta. Hemos estado tres horas en total en el agua. En la última manga ha bajado el viento, he tenido que remar y eso me ha hecho desgastarme mucho físicamente. Pero ha sido muy divertido, hemos empatado y según si íbamos con foil o sin él, según el recorrido, siempre había una que era más rápida que las otras. La última manga ha sido muy interesante, que finalmente hemos empatado. Yo me he sentido mucho más cómoda con foil. Iba rápida, no necesitaba remar y tengo los brazos doloridos de una pequeña lesión que con la otra tabla no me permitía remar y salir al planeo".

Gisela Pulido, diez veces campeona del mundo y con mucha hambre de seguir ganando. "La verdad es que ha sido una pasada. Sobre todo ha sido increíble la primera parte, cuando hemos estado las tres con foils navegando por encima del agua. Es algo a lo que no estoy acostumbrada porque normalmente sólo navego con la tabla de Freestyle, por lo que sólo el hecho de cambiar de tabla y navegar por encima del agua ha sido algo muy chulo. En la segunda parte, cuando ya he navegado con tabla de Freestyle, me he encontrado más cómoda porque es a lo que estoy acostumbrada. Las regatas en esta ocasión han sido más favorables para mí porque los rumbos de través eran muy buenos, aunque en la última ha sido casi imposible para mí porque el viento estaba muy, muy flojo. No ha sido fácil encontrar un campo de regatas que fuese bueno para todas porque una embarcación va bien en un rumbo y otra va mejor con otro rumbo. A mí, por ejemplo, me va mejor el través y a ellas les va mejor la popa o la ceñida, lo que para mí es inviable con la tabla de Freestyle porque tiene quillas muy pequeñas y el viento era muy flojo para las popas. Hemos trabajado en equipo y al final las tres hemos hecho muy buenos resultados, así que estoy muy, muy contenta. Poder navegar al lado de Támara y Berta en el 49er y Marina con la tabla de windsurf ha sido una sensación increíble, y montarme con ellas en el barco ha sido mejor todavía.

Támara Echegoyen, "Ha sido una mañana muy divertida. Para nosotras el reto era también una excusa para estar juntas en el agua y creo que se ha visto que tenemos las cuatro una gran complicidad. Estuvimos navegando bastantes horas pero lo hemos disfrutado hasta el final y ha sido una idea genial juntarnos en la bahía de Santander, así que ya estamos esperando el siguiente reto.Ha habido un poco de todo. Con estas embarcaciones tan diferentes es complicado hacer un recorrido en el que todas estuviésemos cómodas, pero la verdad es que ha salido muy bien y ha habido mucha igualdad además de que lo hemos pasado muy bien navegando todas juntas".

Berta Betanzos, "Es verdad que Gisela con su tabla de Freestyle ha ido un poco por delante y se notaba que tenía más velocidad que Marina y nosotras. En esa parte nuestra pelea estuvo con Marina y fue también muy divertido, pero en la última manga intentamos estar un poco más cerca de Gisela y no ha sido nada fácil. Tal y como dice Támara, hacer un recorrido en el que todas pudiésemos sacar el máximo rendimiento a nuestros barcos no era nada sencillo y es difícil poder comparar, pero al final ha salido ese triple empate".