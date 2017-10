Terminó el II Trofeo de la Hispanidad de Optimist

Adriana Serra (RCMT Punta Umbría), Jose Manuel Pachón (CNM Benalmádena), Manuel Álvarez Dardet (CN Puerto Sherry) y Mercedes Bautista (CM Almería) se han proclamado este domingo campeones del II Trofeo de la Hispanidad para la clase Optimist en sus respectivas categorías, tras una última jornada animada por la aparición en escena del viento de levante, rabioso a ratos en la bahía gaditana. En el caso de Serra, la joven gana en su categoría Sub 13 Femenino por segundo año consecutivo, por lo que se mantiene imbatida en el joven trofeo portuense organizado por la Federación Andaluza de Vela.

De tanto pedir viento, este llegó derrochando maneras en una última jornada que comenzaba a las diez de la mañana ya con levante de entre 17 y 20 nudos de intensidad. De menos a más, ambas flotas (Sub 13 y Sub 16) completaban un primer recorrido rápido y espectacular, tras el que el comité de regatas decidía mandar a los pequeños a tierra y quedarse sólo con los mayores para otras dos pruebas más. De esta forma, la clasificación se cierra con tres pruebas para los Sub 13 y cinco para los Sub 16 y el buen sabor de boca que siempre deja la bahía gaditana

En Sub 13, la defensora del título y regatista del RCMT Punta Umbría, Adriana Serra, consigue su objetivo y tras una enorme actuación (1+3+6) se proclama campeona absoluta y femenina, podio este último ocupado en su totalidad por niñas del mismo club, con el segundo y tercer puesto (quinto y sexto absoluto) a manos de María Castillo y Patricia Bañez. Entre los chicos, un 2º de Jose Manuel Pachón (CNM Benalmádena) frente a un 10º de Luis García (RC Mediterráneo) en esta última prueba resuelven la igualdad entre ambos en favor del primero, campeón masculino y subcampeón absoluto, seguido del ganador de la prueba final, Juan José Fernández (CM Almería), que sube dos puestos para cerrar el podio absoluto por delante de García.

En Sub 16, la posibilidad del descarte y la mayor experiencia de algunos para enfrentarse a condiciones difíciles han sido determinantes para el desenlace. El campeón es Manuel Álvarez-Dardet, del CN Puerto Sherry, quien además de descartar un 50º con el que comenzaba el campeonato, ha experimentado una progresión (6+2+2+1) que le permiten situarse en el top de la clasificación y sumar un nuevo triunfo a su abultado palmarés. Le escoltan en el podio los otros dos ganadores de este último día; Antonio Villalón (CNM Benalmádena) y el canario Javier Ojeda, quien a pesar de ganar una prueba y descartar un 12º, el 9º en la otra y la presión de los rivales no le permiten conservar la primera plaza que defendía hoy.

Entre las niñas Sub 16, la ganadora es la regatista del CM Almería, Mercedes Bautista, décimo tercera absoluta, seguida de la danesa Helena Wolff y la defensora del título y regatista del CN Puerto Sherry, Susana Ridao, 14ª y 16ª absolutas, respectivamente.

Tras la dura jornada en el mar se celebraba la entrega de trofeos en el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Vela Bahía de Cádiz (CETDV), en un acto que presidía Paco Coro, presidente de la Federación Andaluza de Vela, junto a Alfonso Flethes, del comité de jueces de la regata. Recibían trofeo los ocupantes de podio y hasta el quinto puesto de cada categoría, además del primer niño menor de 11 de años, honor que recaía en el regatista del CM Almería, David Sánchez Fortún.