Port de Pollença alberga desde mañana el Campeonato de España de Optimist

Las regatas del Campeonato de España de la clase Optimist darán comienzo mañana, a partir de las 12.00 horas, en la Bahía de Pollença. Desde el pasado sábado y a lo largo de todo el día de hoy se está llevando a cabo el registro de los 149 barcos que tomarán parte en la competición, organizada por el Reial Club Nàutic de Pollença (RCNPP) en colaboración con las federaciones española y balear de vela, y la Asociación Española de la Clase Internacional Optimist (AECIO).

Los partes meteorológicos para la Bahía de Pollença anuncian viento flojo del sur la primera jornada (martes), poniente fuerte -de hasta 22 nudos- la segunda (miércoles), mistral en torno a 15 nudos la tercera (jueves) y norte flojo para cerrar el campeonato individual (viernes). El sábado, día de la disputa del nacional por equipos de autonomías, el pronóstico es de noroeste de intensidad media.

Programa deportivo

La señal de atención está prevista a las 12.00 horas desde mañana (día 27) hasta el viernes (día 30) para la competición individual, en la que se pone en juego el Campeonato de España para las categorías absoluta, sub 16 femenina, sub 13 masculina y sub 13 femenina.

En el caso de la competición de team racing por equipos la primera salida se ha programado a las 11.30 horas del sábado (1 de julio)

Esta tarde, a las 19.30 horas, se celebrará la ceremonia de apertura del Campeonato de España. El acto consistirá en el desfile de los deportistas de las 10 comunidades autónomas participantes en la regata por las calles del Port de Pollença, con llegada en la sede del RCNPP.

El club acogerá el viernes, a partir de las 20.00 horas, una fiesta para los deportistas. Al día siguiente, el Consell de Mallorca ha organizado una actividad con pista americana en la Plaça del Port de Pollença para los regatistas y los niños de la localidad. La ceremonia de entrega de premios se desarrollará el sábado en el salón social del RCNPP a partir de las 18.30 horas.

Al Europeo y al Mundial

El Campeonato de España contará con la participación de 149 jóvenes regatistas de 10 comunidades autónomas. Baleares es la comunidad con mayor participación, con 23 barcos inscritos, seguida de Andalucía, Canarias, Cataluña, Galicia y que cuentan con 20 participantes cada una. Murcia tendrá once representantes, Madrid y País Vasco seis y Cantabria tres.

En la Copa de España celebrada en el Club Náutico Altea, que contó con 149 participantes, la balear María Perelló (Club Nàutic s’Arenal) se subió a lo más alto del pódium acompañada por el canario Samuel Beneyto (Real Club Náutico Gran Canaria) y el gallego Yago Barca (Real Club Náutico Sanxenxo), segundo y tercero, respectivamente. Por el momento, el Top 10 de la Asociación Española Clase Internacional Optimist (AECIO) lo copan cuatro regatistas baleares, tres canarios, un gallego, un andaluz y un valenciano.

Al finalizar la prueba pollensina, siguiendo el ranking AECIO, se conocerán los regatista que representarán a España en el Campeonato del Mundo de Optimist que tendrá lugar en el Royal Varuna Yacht Club (Tailandia) entre el 11 y el 21 de julio y en el Campeonato de Europa de esta clase que se celebrará del 30 de julio al 6 de agosto en el Yacht Club Port Bourgas (Bulgaria).