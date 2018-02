Campeona olímpica Río Marit Bouwmeester: «Quiero ser conocida como la mejor regatista de siempre» «Me apasiona navegar y también practicar otros deportes, entre ellos el triatlón»

EFE

La ambición de la holandesa Marit Bouwmeester no conoce límites. Campeona olímpica en Río 2016, tricampeona mundial y mejor navegante del mundo en 2017, entrena estos días en aguas de Gran Canaria y afirma a Efe que quiere ser conocida como "la mejor regatista" de la historia.

Sumamente accesible y cordial, Bouwmeester, acompañada en la entrevista por su hermano mayor y entrenador Roelof, es la indiscutible estrella en la clase Laser Radial, en la que espera permanecer en activo hasta la Olimpiada de París 2024.

La laureada regatista holandesa comenzó a navegar a los 6 años, siguiendo los pasos de su hermano.

"Lo hacía como un juego, pero con 15 años comprobé que la vela me gustaba mucho, y a los 17 me propuse ganar en una Olimpiada. Cuando logré el oro en Río no significó para mí alcanzar lo máximo, porque quiero ser conocida como la mejor regatista mundial de la historia", dijo.

De hecho, ya fue elegida mejor navegante del mundo en 2017 -galardón al que también optaba la grancanaria Tara Pacheco-, pese a que Bouwmeester se perdió parte de la pasada temporada por una lesión.

"Me apasiona navegar y también practicar otros deportes, entre ellos el triatlón. El cuerpo tiene un límite y debes escucharlo cuando te avisa, pero yo no lo hice y llegó un momento en el que no podía ni caminar", reveló.

Su exigente preparación está supervisada minuciosamente por su hermano, quien también destacó como regatista.

"A primeros de año analizamos en qué lugares entrenaremos y dónde competiremos. En una jornada normal, por las mañanas vamos al gimnasio y luego navegamos entre dos y cuatro horas. Hacemos un vídeo que después repasamos para ver dónde hay que mejorar, y por la tarde practicamos ciclismo", indicó su hermano.

Marit y su hermano ya han venido dos veces este año a ejercitarse en Gran Canaria, donde se sienten muy a gusto.

"Ya participamos en el Europeo celebrado aquí hace dos años y desde entonces queríamos regresar. Nos tratan muy bien en el Real Club Náutico, y el mar, las olas y el viento son ideales para nuestra preparación. En la Olimpiada de Tokio esperamos olas más pequeñas, pero la técnica que emplearemos será la misma", dijo el técnico.

La regatista holandesa, por su parte, reconoció que cuando está en el barco ve a Roelof como entrenador y no como hermano.

"Tenemos la ventaja de que conocernos muy bien. Yo tuve un entrenador desde los 16 a los 24 años y viví una etapa bastante rebelde, aunque ahora veo y analizo las cosas desde la madurez", indicó Marit, de 29 años.

Por otro lado, la regatista desconoce qué se requiere para llegar tan alto en este deporte.

"Creo que no consiste tanto en el talento como en trabajar duro para conseguir lo que te propones. También es importante el equipo, y yo siempre he tenido muy buenos entrenadores, preparadores físicos y fisioterapeutas", aseguró.

Marit, que disfrutó de la experiencia de compartir un entrenamiento junto a los niños de la clase Óptimist del Náutico grancanario, manifestó que las opciones de vencer en la Olimpiada de Tokio estarán muy abiertas, ya que prevé una gran competencia.

"Yo no creo que esté obligada a volver a ganar la medalla de oro, aunque intentaré demostrar que puedo conseguirla nuevamente", comentó la deportista, que no sabe aún por dónde encauzará su vida tras dejar la competición, algo que no le preocupa demasiado porque afirmó que siempre ha trabajado muy duro y está segura de que saldrá adelante.