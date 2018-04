Europeo Laser Marcelo Cairo, subcampeón de Europa juvenil de Laser Radial En el Europeo de Laser 4.7, Jordi Lladó se lleva el bronce en categoría sub 16

Luis Pomar (RFEV)

Actualizado: 14/04/2018 20:00h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Este fin de semana la vela juvenil española ha sumado dos nuevas medallas en las clases Laser Radial y 4.7. Por un lado, el catalán Marcelo Cairo se ha proclamado subcampeón juvenil de Europa de la clase Laser Radial en el campeonato disputado en Hungría; por el otro, el mallorquín Jordi Lladó se ha colgado la medalla de bronce en categoría sub 16 en el Europeo de Laser 4.7 celebrado en Grecia.

El Campeonato juvenil de Europa de Laser Radial se ha llevado a cabo esta semana en Balatonföldvár, Hungría, y en él han particiapado un total de 130 regatistas juveniles. Por parte de la delegación española, el mejor regatista ha sido el catalán Marcelo Cairo, flamante subcampeón de Europa juvenil. Cabe recordar que Cario es el vigente campeón continental sub 21 de Laser Radial, título que consiguió en Barcelona en octubre del año pasado.

El entrenador nacional de Laser Radial, Antonio Mínguez, ha dicho que el “Europeo ha sido especialmente duro” y ha señalado que de seis días de regata, la flota solo pudo navegar en tres jornadas. En cuanto a la actuación de Marcelo Cairo, Mínguez ha asegurado que el catalán “ha navegado muy concentrado durante todo el campeonato”. El entrenador ha valorado la progresión “de menos a más” de Cairo durante la competición. “Ha sido un subcampeonato muy merecido y esperamos que en el mundial pueda luchar por el oro”, ha sentenciado.

Patras, Grecia, ha sido el anfitrión del Campeonato de Europa de Laser 4.7 en el que la participación ha rozado los 300 inscritos en categoría masculina y femenina. El entrenador nacional desplazado a Grecia, Sebas Picornell, ha explicado que ha sido “un campeonato duro, con ocho regatas y un campo my inestable, con todo tipo de viento”. El mejor resultado en la general ha sido para Javier Amondarain, quinto clasificado a quince puntos de subirse al podio. Por su parte, Jordi Lladó ha ocupado el puesto 19 de la general y la tercera posición en categoría sub 16 por lo que se ha colgado la medalla de bronce. También ha sido distinguido por su actuación en el campeonato Manuel García, noveno en sub 16.

Picornell ha explicado que Jordi Lladó "ha navegado de forma muy regular durante todo el campeonato, haciendo una buena serie clasificatoria”. En las últimas jornadas, según ha relatado el entrenador, la entrada de más viento hizo “sufrir un poco” al balear quien finalmente ha conseguido subirse al podio. “Ha sido un campeonato completo y muy regular por su parte”, ha añadido Picornell.