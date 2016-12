Manuel Ollero y Miguel Moncada, más líderes del Memorial Kim Lytghoe

Viento y emoción subían a la par en el segundo asalto a la XIII Regata de Año Nuevo, VIII Memorial Kim Lytghoe, disputado este jueves a lo largo de dos y tres pruebas para las disciplinas Láser y tablas, respectivamente, unas pruebas muy duras en todos los casos que necesitaban de un esfuerzo extra por parte de la flota. En las dos áreas de regatas en las que se divide la bahía de Cadiz para distribuir a los participantes se medían hoy rachas de 23/24 nudos de intensidad, con una media mantenida en 18/20 que permitía avanzar en el programa para dejar la cita pendiente de una última jornada que se antoja decisiva para resolver en casi todos los casos.

De cara a esta última jornada, la extrema igualdad en muchos de los podios en juego hace muy complicadas las quinielas. Comenzando por las clases donde los lideratos están en manos de los anfitriones, esta segunda jornada les vale a los andaluces Manuel Ollero (RCN de El Puerto de Santa María) y Miguel Moncada (CN Sevilla) para resolver de su lado sendos empates en el liderato de las clases Láser 4.7 y Láser Radial a los que llegaban tras la primera jornada. Si bien aún no aseguran el triunfo, sí es verdad que lo tienen un poco más fácil. En 4.7, Ollero valida un 1º y un 4º, lo que unido a la aparición del primer descarte que le deja deshacerse de otro 4º, le permite poner dos puntos de distancia con su compañero de club Curro Pavón, que descarta un 4º y valida un 3º y pone en peligro el segundo puesto rentando sólo un punto a la canaria María Mateo Ferragut, tercera absoluta y primera fémina. A las puertas de podio con tres puntos más, se sitúa el otro ganador parcial del día junto a Ollero, el regatista del Náutico Fuengirola, Javier Torres, que empata con el quinto clasificado y también regatista del RCN de El Puerto de Santa María, Ivan Lopez Menchero. Por su parte Eva, la hermana de este último, sigue segunda fémina tras la canaria pero baja un puesto hasta el décimo absoluto.

En el caso de Moncada en Radial, otra victoria y un 3º hoy, y el descarte de su peor parcial (un 4º), permite al deportista del náutico hispalense romper la igualdad y poner un punto de distancia entre él y el ruso Krutskikk. El otro protagonista del día por victoria era el regatista del CN El Trocadero, Antonio Coronilla, que ganaba una prueba y era 4º en la siguiente para quedarse en el tercer puesto absoluto. Muy abierto también este podio provisional con los tres deportistas metidos en apenas tres puntos. No hay cambios entre las féminas, con la finlandesa Monika Mikkola primera y cuarta absoluta, y la regatista del Náutico Sevilla, Ana Moncada, tercera fémina, novena absoluta y líder de la copa autonómica a falta de una jornada.

No hay cambios en Láser Standard, clase en la que sigue primero el británico Jack Wetherell, seguido del galo Eliot Merceron y el noruego Mathias Mollat, quien desempata y le mete un punto al británico Michael Beckett, cuarto. Por su parte Sócrates Fernández, del CN El Trocadero, sigue líder entre los anfitriones pero cede un puesto en la general provisional en la que ahora es sexto.

Entre las tablas, las mayores alegrías por parte de los anfitriones se dan en las clases RS:X Masculino y Féminas. Entre los primeros, el deportista del Náutico Sevilla, Borja Carracedo, sube tres puestos para colocarse en la tercera plaza del podio provisional, tras aprovecharse del descarte y completar una buena segunda jornada con dos 2º y un 5º. Carracedo empata ahora con el gallego Tomas Vieito, a quien le ocurre todo lo contario cediendo dos puestos en esta segunda jornada para ser ahora cuarto y dejar su nota pendiente de lo que haga mañana. Por su parte Fernando Lamadrid (CN Puerto Sherry) sigue en la parte media de la clasificación (puesto 12º) donde le corresponde al ser su primera regata con una vela mayor y compitiendo en absoluto. El líder de esta clase sigue siendo el bielorruso Artem Javadav seguido a siete puntos del lituano Bernotas.

Entre las chicas, los tres 2º de hoy de Pilar Lamadrid (CN Puerto Sherry) le permiten no sólo recortar puntos a la líder provisional, la francesa Lucie Belbeoch, sino que también logra poner distancia entre ella y su principal rival en la lucha por la copa autonómica, la regatista del Náutico Sevilla, Blanca Carracedo, que mantiene la tercera plaza por un punto con seis más que Lamadrid. Al acecho la rusa Firsova a quien Carracedo deberá vigilar como sabe en el último asalto. Lamadrid tiene también a tiro de cinco puntos el triunfo absoluto.

En la categoría Juvenil de la disciplina olímpica del Windsurf, el primer puesto está más en cuestión con un co-liderato protagonizado por el deportista del CN de Javea, Jose Luis Boronat, y el ruso Egor Zhilin. El tercer puesto con seis puntos más es para el ukraniano Mendelenko y el primer andaluz sigue siendo Jaime Samalea, del CN Sevilla, en el décimo puesto absoluto.

En Techno Sub 17, el portuense Aurelio Terry (CN Sevilla) baja un puesto y es ahora tercero con un punto más que el británico Hawkins y a siete del líder, el ruso Akimov. A pesar de poder descartar la penalización de ayer, dos 3º y un 4º frente a los tres 1º del ruso y los tres 2º del británico no permiten al local lucir más, aunque mantiene intactas sus opciones de cara a la jornada final en la que se prevén otras tres pruebas. Lo que si tiene prácticamente asegurado es el título autonómico, con el siguiente aspirante, su compañero de club Fernando Samalea, quinto a más de diez puntos.

No hay cambios en el podio de Techno Sub 15 donde a falta de una jornada sigue mandando la rusa Yana Reznikova, seguida de la bielorrusa Yulia Matveenko y la rusa Misha Aleksandrov. Esta clase contaba hoy con la participación del andaluz y único español, Manuel Zoilo Buzón (CN Sevilla), que ha completado dos estupendas mangas, 4º y 2º, enfrentándose a condiciones muy duras, una pena porque al no competir en cuatro de las seis mangas del campeonato sólo puede ser noveno en la general provisional. Cabe destacar que tanto en la clase Sub 17 como en la clase Sub 15 el nivel de la regata gaditana es altísimo con la presencia de los mejores exponentes de cada país.

En la clase Raceboard la única oposición al veterano Paco Manchón le venía hoy de manos de su mujer María Antonia Domínguez, primero y segunda en la única prueba que disputaban.

Mañana viernes día 30 de diciembre, última jornada tras la que conoceremos a los nuevos ganadores de la tradicional cita navideña en aguas gaditanas. Por conocer, los títulos absolutos y autonómicos, así como los ganadores del Memorial Kim Lytghoe que serán los primeros de la clase RS:X en sus versiones Masculino, Femenino y Juvenil.