Manuel Álvarez-Dardet y Laura Martínez, campeones de España de Optimist

La regata organizada por el Reial Club Nàutic Port de Pollença cerró hoy la competición individual. Mañana se disputará el nacional de Team Racing entre las ocho mejores autonomías

Manuel Álvarez-Dardet (Club Náutico de Puerto Sherry) se proclamó hoy campeón de España de Optimist en el Reial Club Nàutic Port de Pollença (RCNPP), tras una complicada jornada final en la que el viento del norte fue muy inestable, tanto en dirección como intensidad. El regatista andaluz se impuso por un solo punto al balear Nacho Baltasar (Club Nàutic Sa Ràpita) y por cuatro al canario Samuel Beneyto (Real Club Náutico de Gran Canaria), que completaron el podio. Jordi Lladó (Real Club Náutico de Palma), segundo en la penúltima jornada, tuvo que conformarse con la cuarta plaza.

La mallorquina Laura Martínez (Real Club Náutico de Palma), octava en la general, fue la mejor fémina del Campeonato, seguida de Claudia Sánchez (Real Club Náutico de Gran Canaria), décimo tercera, y Marina Garau (Club Marítimo San Antonio de la Playa). En categoría Sub 13 masculina se impuso el lanzaroteño Eduardo Brito (Real Club Náutico de Arrecife), vigésimo sexto, mientras María Perelló (Club Nàutic Arenal), trigésimo sexta, ganó entre las regatistas “alevines”

El Campeonato de España de Optimist, organizado por el RCNPP con la colaboración de la Real Federación Española de Vela y la Asociación Española de la Clase Internacional Optimist (AECIO), reunió desde el pasado día 25 de junio hasta hoy en el Port de Pollença a los 149 mejores regatistas nacionales de la clase para la disputa del título individual. La prueba de Team Racing por autonomías tendrá lugar mañana con las ocho federaciones mejor clasificadas.

La competición individual constó de nueve regatas. El primer día y el último sólo se pudo disputar una manga, por tres la segunda jornada y cuatro la tercera. El viento no fue el habitual en la espectacular bahía del norte de Mallorca, donde el térmico propio del verano sopla del este. Todos los días hubo viento de componente norte de intensidad media o fuerte, salvo hoy, en que el anemómetro apenas supero los diez nudos. El Comité de Regatas trató hasta las 18.45 horas celebrar una segunda manga, pero todos los intentos resultaron frustrados.

El campeón: “He cumplido mi objetivo”

Manuel Álvarez-Dardet no pudo ocultar su alegría al llegar a puerto. “Mi objetivo –dijo- era ganar el campeonato y clasificarme para el europeo, y lo he conseguido. Ahora espero hacer un buen papel y estar entre los diez primeros”. Sobre la experiencia de estos días en Pollença afirmó que “el campo de regatas es bueno, ha habido demasiados roles para mi gusto, pero me he sentido bien en todo momento”.

La campeona: “Ojalá no se acabe el día”

“Estoy muy, muy, muy contenta. Antes de empezar el campeonato no me esperaba quedar así”, declaró muy emocionada Laura Martínez, que confesó haber pasado muchos nervios en los momentos previos al inicio de la única regata de hoy, donde fue segunda: “Esta mañana no sabía cómo estaba el ranking ni si podría clasificarme para el europeo, pero al final he ganado el Campeonato de España. Estoy tan feliz que ojalá no se acabe el día”.

Pere Antoni Nadal, vocal de vela del Reial Club Nàutic de Pollença, estuvo presente en todas las regatas a bordo del barco del Comité. El directivo se mostró satisfecho con la labor de la organización, si bien reconoció que la meteorología no fue la esperada. “Hemos tenido unas intensidades de viento bastante fuertes los tres primeros días, poco habituales para esta bahía. La gente ha disfrutado, ha sido una gran oportunidad para muchos equipos de conocer la isla y navegar en la bahía de Pollença, entre montañas”, declaró Nadal, quien consideró “un orgullo” que el RCNPP fuera elegido como sede del nacional: “Ha sido un reto muy importante para el club, era nuestra primera vez con una prueba de vela infantil, pero creo que hemos cumplido las expectativas”.

Clasificados para los campeonatos de Europa y del mundo

Clasificados para el Europeo y el Mundial

Según informó AECIO, los regatistas que representarán a España en el mundial en Tailandia, que se disputa del 11 al 21 de julio, serán Samuel Beneyto (RCN Gran Canaria), Jordi Lladó (RCN Palma), Nacho Baltasar (CN Sa Ràpita), Álvaro Enol Alonso (RCN Gran Canaria) y María Perelló (Club Nàutic Arenal). En Pollença también se han decidido las plazas para el europeo que se celebrará en Bulgaria del 30 de julio al 6 de agosto. A esta competición acudirán Manuel Álvarez-Dardet (CN Puerto Shery), Ignacio Toronjo (RCM Punta Umbría), David Santacreu (RCN Tenerife), Laura Martínez (RCN Palma), Marina León (RCR Cartagena) y Marta Cardona (CN Arenal).