Joaquín Blanco recibe en Palamós la Finn Gold Cup 40 años después

Palamós ha retrocedido este fin de semana 40 años atrás. Y lo ha hecho rememorando la Finn Gold Cup que se disputó en aguas de su bahía en el año 1977. Cuatro décadas después se han reunido varios de los regatistas estuvieron ahí y que hicieron historia en la vela mundial, con su ganador Joaquín Blanco a la cabeza.

Blanco ganó deportivamente pero por causas políticas no se le reconoció el título mundial debido a que la Dirección General de Deportes –actual Consejo Superior de Deportes- impidió que participaran dos regatistas sudafricanos a causa del Apartheid. Esto hizo que fuera la única vez en la historia de la Finn Gold Cup que inscribió el nombre del ganador en su preciada Copa, en la que aparecía su nombre en blanco.

La vela mundial, pero, siempre ha reconocido a Blanco como campeón del mundo. Blanco entonces era uno de los ‘finnistas’ más en forma del momento junto a José Luis Doreste y John Bertrand entre otros.

40 años después Blanco recuerda con nostalgia el momento: “Es un recuerdo que tengo, pero que entonces no le di mayor importancia, aunque fue un tema político ajeno a nosotros. En aquel momento pensé: si este año no estoy, el año que viene ganaré, pero lo malo es que al año siguiente no gané. Pero creo que en aquel momento la Dirección General de Deportes actuó correctamente ya que los regatistas sudafricanos no habían participado en ninguna regata y no estaban ni dados de alta en las cuotas de la clase Finn. Fue una maniobra más política que deportiva”.

Ahora, de nuevo en Palamós, la clase Finn ha querido reconocerle su título mundial, y es por ello que le fue entregada la Finn Gold Cup e inscrito su nombre en el año 1977 en uno de sus laterales. Blanco no se esperaba este reconocimiento y comentaba emocionado que “para mí es uno de los momentos más importantes de mi vida deportiva. Estoy más emocionado por todo el cariño que he recibido ahora y este reconocimiento, que en el momento que gané con 19 años”.

En la regata 40 aniversario de la Finn Gold Cup 1977 la victoria ha sido para el gallego Miguel Fernández Vasco (RCN La Coruña). En segunda posición, empatado a puntos a finalizado el catalán Alex Muscat (CN Garraf) y tercero el australiano Paul McKenzie (Canet Yacht Club), este último también se ha llevado el título de la categoría Master. En Grand Master el campeón ha sido el medallista olímpico José Luis Doreste (CN Port d’Aro), en Grand Grand Master José María Pujadas (CN Aiguablava), Super Legend Pedro Jiménez (CV Calella), en Legend Miquel Álvarez (CV Calella) y en Junior David Ordóñez (CV Blanes).

De los que participaron en el año 1977 este fin de semana se reencontrarán en Palamós estarán además del propio Blanco, Doreste, José María Pujadas, Francisco Castañer y al chileno Marco A. Montalbetti. Y como presidente del Comité de Regatas, otro de los referentes en la vela mundial y española, Paul Maes.

Reconocimiento a Manuel Albalat y Miquel Company

La ciudad de Palamós, a través de su al alcalde de Palamós; Lluís Puig, ha querido reconocer a dos personas claves en situar el deporte de la vela a Palamós en el mundo: Manuel Albalat -secretario del CN Costa Brava-Vela Palamós durante más de 40 años- y Miquel Company -presidente de la RFEV en los años 70 y 90- de sendos reconocimientos, que fueron recogidos por las familias de los homenajeados