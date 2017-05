Jimenez, García, Rodríguez y Cilloniz, líderes del Andaluz de Optimist

Miguel Jiménez Kane (RC Mediterráneo) y Ángela García Martín (CN Fuengirola), en sub 16 y Álvaro Rodríguez Sánchez (RCN Adra) y Nadia Cilloniz de Andrés (CN Fuengirola), en sub 13 lideran el Campeonato de Andalucía de Optimista, que hoy ha arrancado en Málaga, organizado por el Real Club Mediterráneo y la Federación Andaluza de Vela.

Hoy tan solo se ha podido celebrar una manga por cada una de las flotas, de las tres programadas, debido a la falta de viento, que ha soplado de sureste, que apenas alcanzando los 4 nudos y muy rolón, lo que ha puesto a prueba al comité de regatas.

Aunque la primera manga estaba prevista para las 13:00 h, hasta pasada las 16:00 h no se daba la primera señal de atención para los sub 16. Los nervios de la flota se notaron con una llamada general. La siguiente salida fue con bandera negra, con 15 barcos fueras de línea que ya no pudieron navegar en la siguiente prueba.

A la tercera fue la vencida y se navegó con un viento sureste de unos 5 nudos de intensidad favorecido en general por el lado derecho. Una buena salida del regatista del Club Mediterráneo Miguel Jiménez Kane y buena ceñida, que le dio ventaja sobre toda la flota pasando en primer lugar y protagonizando un bonito duelo con el regatista del RCMT Punta Umbría Pepe Toronjo, navegando muy parejos todo el recorrido. La ceñida final fue para Miguel que se anotaba la primera prueba y única del día seguido por el propio Pepe Toronjo y con Manuel Álvarez Dardet de Puerto Sherry en tercera posición. A las puertas del podio provisional del Campeonato se quedó Antonio Villalón del RCMediterráneo que protagonizó una buena remontada en la popa y última ceñida.

En la clase sub 13, con las mismas condiciones se lanzó una salida muy disputada con un total de 12 fueras de línea. Con ese viento, la mejor gestión de la regata fue para Álvaro Rodriguez del RRCN de Adra, seguido de Luis García Escolano del RC Mediterráneo por poco margen y en tercera posición Daniel Espejo que participaba independiente. Adriana Serra del RCMT Punta Umbría entró en primera posición pero había hacho un fuera de línea

Mañana última y decisiva jornada, con una previsión de más viento, se intentará culminar tres mangas. Los 120 patrones que participan en esta competición, no solo se juegan el título regional, sino también una plaza en el equipo que represente a Andalucía en el Campeonato de España.

