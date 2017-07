Iván Pastor, campeón del mundo de Raceboard

Hoy viernes, día 7 de julio, ha finalizado en Salou el campeonato del mundo de Raceboard, prueba en la que el windsurfista Movistar Iván Pastor ha logrado imponerse con total autoridad tras cinco intensas jornadas de competición, sumando así tres nuevos títulos intercontinentales en las categorías máster, ligeros y absoluto.

“Estoy muy contento con esta victoria”, afirma Pastor. “Ha sido un campeonato al que no he llegado con mucha presión porque la temporada de RS:X ha sido muy dura y no he podido entrenar en esta modalidad todo lo que me habría gustado, pero desde el principio me he encontrado bien en el agua y he visto que podía ser competitivo”.

La flota de más de 70 tablas escuchaba el pasado lunes, día 3 de julio, el pistoletazo de salida para la jornada inaugural y el de Santa Pola arrancaba con fuerza haciéndose con el triunfo de las tres primeras pruebas disputadas, resultado con el que el representante del Equipo Movistar dejaba claras sus intenciones de pelear con firmeza por el título mundial.

A partir de la segunda jornada, Pastor no cedió terreno y continuó ofreciendo todo un recital hasta acumular hoy en su casillero la friolera de ocho victorias parciales en las once pruebas disputadas, además de otros dos podios parciales y descartando un UFD por salida prematura en la cuarta manga de campeonato. Sin embargo, estar arriba no ha sido tan sencillo tal y como explica: “La flota era muy rápida en ceñida y no siempre he montado la primera boya en primera posición, sino que he tenido que pelear mucho en las popas, donde era más rápido, para poder remontar. Además, al tener un descalificado en la cuarta prueba he tenido que ser más conservador para no arriesgarme a otro pinchazo que no habría podido descartar”.

Así, Iván Pastor y su tabla “Movistar” se subían hoy a lo más alto del podio con una ventaja de ocho puntos sobre el segundo clasificado, el francés Nicolas Huguet, y 19 sobre el brasileño Fernando Pasqualin, que cerraba el podio en el tercer cajón.

Ahora, el representante español en los cuatro últimos Juegos Olímpicos volverá a sus entrenamientos en RS:X para preparar el Mundial de Japón del próximo mes de septiembre. “La próxima semana viajaré a Japón para conocer el lugar, ya que nunca he estado, y poder hacer un primer test del campo de regatas”.