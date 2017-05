Guillermo Beltri, subcampeón del mundo en la clase IOM

El Mundial IOM (International One Metre) de Radio Control echaba ayer el cierre en aguas francesas de Pierrelatte y lo hacía con un nuevo éxito para la vela español, ya que Guillermo Beltri lograba colgarse la medalla de plata en la cita mundialista que ha venido disputándose desde el pasado 12 de mayo, con dos jornadas de mediciones, y con seis días de competición en las que se han completado un total de 24 pruebas.

El regatista español se ha quedado a solo seis puntos del nuevo campeón, el croata Zvonko Jelacic que ha concluido con un total de 89 puntos por 94,80 conseguidos por Beltri quién ha logrado en estas 24 pruebas un triunfo parcial más, seis, que el regatista croata, con cinco.

Beltri se ha mostrado muy satisfecho, aunque destaca que “el título estaba en la mano, pero en la prueba 19 tuve un pequeño problema con unas algas y eso, más otros dos parciales no muy buenos, han hecho separarme del cetro mundialista por escasos 6 puntos”, añadiendo que “los dos RDG que tuve en las pruebas 10 y 11, por sendos incidentes con otros barcos, no fueron un gran problema ya que me sacaron una media y no ha sido determinante en el resultado final”.

En cuanto al campo de regatas Beltri destaca que “ha sido un campo complicado por las condiciones de viento, difícil para todos, aunque y tras las dos primeras jornadas nos hemos ido aclimatando. En el arranque del Mundial lograba una victoria parcial en la primera prueba, un resultado que me hizo afrontar las siguientes pruebas con mucha confianza”.

Pero la cita de Pierrelatte también ha contado con otros dos españoles como son Ginés Romero y José Vinaixa. El primero de ellos ha logrado concluir la cita mundialista en el puesto 19 de 76 regatistas inscritos destacando un segundo puesto como mejor parcial, logrado en la prueba 6, aunque también resaltan en su casillero dos cuartos puesto (1-5) y un quinto puesto (2).

Vinaixa, por su parte, ha logrado concluir en el puesto 50 y aunque en su arranque mundialista firmaba una trabajada y merecida sexta plaza. Tras ese buen arranque Vinaxa se quedaba anclado en los puestos intermedios en el resto de pruebas. Aún y a pesar de ello se mostraba bastante satisfecho con el trabajo hecho en Pierrelatte.