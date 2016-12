"España tuvo en Río una actuación correcta"

En apenas unos horas se cierra 2016, año olímpico y es hora de hacer balance no sólo a este año que nos deja sino también a ese ciclo de preparación olímpica y en la que ha tenido un papel destacado el torrevejense Jesús Rogel en la clase Laser Standard, quién se ha dedicado a trabajar en exclusiva desde 2013 y que ha vivido muy de cerca.

Rogel nos aporta su visión de la actuación de la vela española en Río 2016. En este sentido el regatista del náutico de Torrevieja nos explica: "De forma global, te comento que he vivido muy de cerca este ciclo, las ayudas han sido mínimas y la forma de gestionarlas tal vez no ha sido la mejor en muchas veces", añadiendo que " la gente que ha estado ha hecho un ciclo con un presupuesto muy ajustado y seguro que poniendo dinero de su propio bolsillo, por lo tanto la actuación creo que no se le puede reprochar nada a nadie de los que estuvieron allí. La actuación, aunque no se consiguiera ninguna medalla, no me pareció mal a nivel general" .

Por lo que respecta a que España regresará por primera vez, y desde hace mucho tiempo a casa sin una sola medalla, Rogel se muestra muy sincero a la hora de hacer balance. "Bueno, eso es muy relativo, casi se consiguieron dos medallas, una con Marina y otra con Tamara y Berta”.

"Las Medal Race fueron en el campo de regatas Pão de Açúcar, un sitio muy complicado, y no del todo lógico (yo he navegado allí). Marina estuvo muy cerca de lograrlo y por lo visto las olas de una lancha de un juez la perjudicaron y te aseguro que eso fue así seguro, se quedo muy cerca. En cuanto a Tamara y Berta se lo jugaron todo a una última regata podía pasar lo que paso, estaban luchando con las mejores del mundo y estas cosas pueden pasar a estos niveles estaban cuatro tripulaciones a un punto o dos entre ellas y esta vez el trago amargo se lo llevaron ellas, pero si algo te puedo decir de ellas que son con las que más he coincidido y con su entrenador Pepe Lis, trabajando de una manera disciplinada metódica y digna de elogio. Yo estoy seguro que en Tokio les espera una medalla".

En cuanto a los temas extra deportivos, Rogel se sincera y destaca que "España tuvo en Río una actuación correcta, en líneas generales. Los cambios en la formación me toco de cerca y prefiero no opinar sobre demandas y demás, se hicieron porque la guía no estaba clara en muchos aspectos y eso es intolerable , eso no puede pasar , las cosas tienen que estar establecidas con tiempo y saber exactamente dónde, cómo y cuándo te la vas a jugar. No sé... es que este tema me cabrea mucho , porque no se puede hacer sufrir así a la gente, nos estamos dejando la vida para ir a unos Juegos Olímpicos y hacer un buen papel y que las reglas del juego no estén claras o con lagunas en fin" .

A nivel personal el torrevejense también se muestra muy sincero. "Ha habido muchos momentos buenos, estábamos en una buena línea y después de un mal Mundial en Santander rompieron todo lo que había formado, rompieron a mi equipo, me quitaron a mi entrenador y tuve que hacer muchos esfuerzos para seguir a un buen nivel. Al final del ciclo estaba muy justo económicamente, y psicológicamente por muchos aspectos pero bueno... apostaron por otro para ir a Río" .

El futuro a corto y medio plazo de Jesús Rogel se sustenta en intentar ayudar a su mujer en todo lo que pueda "y dedicarle todo el tiempo qué no he tenido a mi hijo, mientras que a medio o largo plazo quiero seguir con lo que siempre he hecho navegar, entrenar, etc. , me gusta lo que hago y espero no cambiarlo".

El regatista de Torrevieja se despide con un ligero pensamiento sobre la posibilidades de poder iniciar una nueva aventura o nuevo asalto para estar en los JJOO de Japón 2020: "Japón está muy lejos, ya veremos, Cuando terminé este ciclo estaba muy quemado porque he vivido una situación que creo que ningún deportista debe de vivirla , ahora ha pasado el tiempo y los años que me queden encima de un Laser a buen nivel es posible que los haga . También quiero probar clases nuevas, barcos más grandes, ya veremos”.