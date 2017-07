España, eliminada del Mundial Team Racing de Optimist

España había puesto muchos ilusiones y ganas para hacer un buen papel en el Mundial Team Racing pero… Las decisiones arbitrales en los enfrentamientos contra Tailandia y Turquía, poco acertadas, han hecho que el equipo español diga adiós prematuramente.

La jornada ya no empezaba bien para los nuestros, ya que por un problema técnico (faltaba un ancla) algunos equipos, entre ellos España, debían esperar poco más de hora y media en el agua. Una circunstancia que pasaba factura dado el calor y la alta humedad. Ya en el primer enfrentamiento poco trabajo dio el combinado de Islas Vírgenes, con una victoria holgada.

El cruce dejaba enfrentamientos duros e interesantes, entre los que figuraba el España contra Tailandia y ahí empezó el peregrinaje de los sucesivos errores arbitrales que dejaban a los nuestros sin opciones.

En el encuentro de ‘repesca’ España se debía enfrentar a Turquía y ahí, una vez más, los árbitros cometieron graves errores que en nada favorecieron al equipo español. Un toque de baliza en el que el propio regatista turco admitió la infracción indicando que se iba a penalizar, los jurys subían bandera verde por lo que no había a lugar a penalización. Pero no fue la única situación desafortunada en este duelo y al igual que contra Tailandia los regatistas españoles se mostraban impotentes al ver que decían adiós por decisiones de terceros y no por errores propios.

Los regatistas españoles llegaban a tierra muy contrariados al no entender algunas de las situaciones que se han dado, sobre todo en los enfrentamientos con tailandeses y turcos. En esa misma línea se mostraba el técnico español al llegar a tierra. “Perder forma parte del juego, pero no así. En individual no hemos llegado a hacer algunas cosas bien, hemos perdido y punto, lo aceptamos y aprendemos de ello, pero hoy he de reconocer que los chavales han trabajado duro, con mucha ilusión y ganas y todo se ha ido al traste por decisiones injustas”.

Aixemeno concluía el balance de la jornada destacando que “me sabe mal por los chavales, insisto que, si perdemos por un error nuestro, porque no hemos estado acertados, perfecto, pero las injusticias en el deporte con los jóvenes se hacen insoportables. Ahora hemos de mirar hacia adelante y tratar de sacar los objetivos que tenemos marcados para las jornadas que restan, tras el mundial por equipos”.

España tendrá mañana jornada de descanso, al no pasar a siguiente ronda, por lo que retomará su actividad el martes 18 de julio con las series finales en el mundial individual, con María Perelló en el grupo oro y ocupando la quinta plaza en féminas.