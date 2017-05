Enríquez/Núñez y Adriana Pérez Canal ganan el Trofeo Baitra

Los deportistas del Real Club Náutico de Vigo, Jorge Enríquez y Guillermo Núñez, de 16 años de edad, se hicieron finalmente con la victoria del Trofeo Baitra de Vela Infantil, disputado este fin de semana en Bayona.

La competición, organizada por el Monte Real Club de Yates tenía programada para este domingo su segunda y última jornada de pruebas, pero la ausencia de viento en la bahía bayonesa obligó al comité de regata a suspender las mangas previstas.

Tras más de dos horas de espera en el agua, los veleros volvieron a tierra y las puntuaciones de las dos regatas celebradas en la jornada inicial del sábado sirvieron para diseñar la clasificación general final del campeonato.

En la clase 420, el Real Club Náutico de Vigo colocó a dos de sus tripulaciones en lo más alto del podio. En sub-19 se llevaron el oro Carlota Hernández y Ana Carrasco; y Jorge Enríquez y Guillermo Núñez, además de ganar en la categoría sub-17, resultaron vencedores de la clasificación general de la clase. Con salidas muy rápidas y asumiendo ciertos riesgos en las tácticas de navegación, estos dos deportistas, de 15 años de edad, siguen avanzando con paso firme en la clase 420, en la que no llevan ni un año navegando.

Los segundos y terceros puestos se los repartieron deportistas del náutico vigués y del club de yates baionés. En sub-17 la plata y el bronce fueron, respectivamente, para los equipos formados por Alejandro Pérez Canal y Enrique Lagos, del Real Club Nautico de Vigo; y Rosalía Martínez y Sandra Trigo, del Monte Real. En sub-19, ocuparon la segunda y tercera posición Elena Molares y Enma Arana; y Yago González y Jorge González, todos luciendo grímpola del club organizador.

En la competición de los Optimist, Adriana Pérez Canal, del Club Marítimo de Canido, fue la auténtica protagonista del trofeo. Esta pequeña gran regatista, hija de un viejo conocido de la vela en Galicia como es Luis Pérez Canal, armador y patrón del Aceites Abril, se subió al podio hasta en tres ocasiones. Recibió el oro de los su categoría (Optimist A), el premio a la mejor regatista femenina de Optimist y el galardón de ganadora de la general de la clase.

El Real Club Náutico de Vigo, el Monte Real Club de Yates y el club portugués We Do Sailing, de Vila Nova de Gaia se repartieron el resto de distinciones. En Optimist A, además de Adriana Pérez Canal, resultaron ganadores Paula da Rocha y Diogo Lima; en Optimist B, el podio lo conformaron Liang Jane García, Rita Pinto y Helena Pérez Canal; y en Optimist C, Tiago Vecino, Pablo Marquina e Inés Ameneiro se llevaron el oro, la plata y el bronce respectivamente.

La próxima cita en el calendario deportivo del club bayonés es el Campeonato Gallego de Solitarios y A Dos – III Memorial Rafael Olmedo, que se celebrará el 3 de junio.