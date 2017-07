«La curva de crecimiento del kiteboarding es potencialmente creciente año tras año»

Luis Mira, director de Marina El Portet de Dénia ejercerá también como máximo exponente de la Copa de España de Fórmula Kite 2017, primera competición nacional donde se competirá con embarcaciones con hidroalas. Hemos podido disponer de unos minutos en su apretada agenda durante estas jornadas para conocer su punto de vista sobre este evento y el mundo del kiteracing.

_¿El kite es vela o qué es?

_El kite es vela en estado puro, ya que se navega bajo los mismo conceptos que se hace en otras clases de vela ligera salvo la diferencia que se propulsa con un aparejo libre que ha ido evolucionando de cometas que volaban muy altas y que ahora lo hacen a ras del agua, asemejándose mucho a una vela convencional. No obstante si es verdad que para muchos, en este caso la Fórmula Kite, tiene algunas características que no se asemejan a la vela tradicional. Por ejemplo ahora no tenemos una baluma, si no un "borde de fuga", pasamos de un gratil a un "borde de ataque" o el pujamen ha pasado a ser “la cuerda”. Son los mismos conceptos pero con denominaciones diferentes.

_ ¿Piensa que en España se entiende de este deporte?

_Depende del público a que nos refiramos. Para el aficionado a la vela, aun le cuesta un poco entender que esto es parte de su deporte. En cambio para el público en general, si creo que entiende, aunque se debería comunicar mejor para que la gente pudiera asimilar mejor todo lo que rodea a este mundo.Nos encontramos en estos momentos ante un momento de transición donde todo es algo ambiguo. Muchos deportistas de vela tradicional se están pasando a esta modalidad y están haciendo de prescriptores del kiteboarding, ayudando a que el mundo de la vela entienda y acoja a la Fórmula Kite dentro de su seno.

_¿Por qué hay tanta distancia entre riders y prensa?

_Quizás los regatistas no han conectado todavía con la prensa porque el kiteboarding no es fácil de entender. De Gisela Pulido se ha comunicado siempre a nivel general por que si lo hubieran hecho de forma técnica, nadie hubiera sabido, salvo los profesionales, que estaba haciendo esta laureada deportista.

_¿Es éste un deporte popular?

_Claramente si. Su curva de crecimiento del kiteboarding es potencialmente creciente año tras año a diferencia de la de la vela tradicional que evoluciona más lentamente.

_¿Cuánto cuesta ponerse a volar?

_Iniciarse en este deporte con un curso homologado y luego comprar un equipo de segunda mano listo para navegar en estos momentos tiene un coste aproximado de mil euros.

_¿Por qué este campeonato en Dénia?

_Dénia tiene las condiciones meteorológicas e infraestructuras necesarias para garantizar un nivel altísimo en la organización de eventos nacionales e internacionales. Es por ello que Marina El Portet de Dénia ha lanzado esta apuesta con la generación de un calendario de eventos náuticos sociales, deportivos y culturales que irá creciendo a lo largo de los próximos años.

_¿Van a competir los mejores?

_Si, y estamos muy contentos de poder acogerlos en Dénia durante esta Copa De España Fórmula Kite 2017. Alex Climent o Denis Taradin son algunos de los ejemplos del nivel que vamos a tener durante esta primera regata de Fórmula Kite en la modalidad con “hidrofoils” en la historia de España.

_¿Qué futuro augura al kite?

_Muy prometedor pero si no logramos que la Fórmula Kite sea disciplina olímpica en Tokio 2020, es posible que la curva de crecimiento de este deporte se vea un poco afectada. De todas formas el deporte de base, sea esta una clase olímpica o no, seguirá aumentando ya que es una clase que se ha infiltrado en la sociedad y atrae al público joven por su rapidez y espectacularidad. Este fin de semana se firmará un antes y un después en la vela española con esta Copa De España Fórmula Kite, al ser la primera competición oficial donde una embarcación a vela compita con la tecnologia de hidroalas.