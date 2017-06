Álvarez-Dardet y Lladó llegan a la última jornada del Nacional de Optimist separados por tres puntos

Manuel Álvarez-Dardet (Club Náutico de Puerto Sherry) se colocó hoy al frente de la general del Campeonato de España de Optimist que acoge el Reial Club Nàutic Port de Pollença (Mallorca) a falta de una sola jornada para el final. El regatista andaluz, con 28 puntos, buscará sumar el máximo título nacional de esta clase de iniciación a la vela a la Copa de España que conquistó en 2016. Intentarán evitarlo dos mallorquines: Jordi Lladó (Real Club Náutico de Palma) y Nacho Baltasar (Club Nàutic Sa Rápita), segundo y tercero, respectivamente.

El tercer día de competición en la Bahía de Pollença estuvo marcado por la inestabilidad del viento, que volvió a soplar del NO (de tierra) con una intensidad media de unos 15 nudos y se mostró muy rolón por el efecto de las montañas que rodean el campo de regatas. Con todo, la organización consiguió dar ochos salidas y completar cuatro mangas para toda la flota, recuperando así una de las pruebas anuladas el primer día.

Los tres primeros clasificados mantuvieron una dura pugna durante toda la jornada. Álvarez-Dardet comenzó el día con un primero y luego enlazó un octavo, un quinto y un tercero, lo que de momento le permite descartarse el 11 de la regata inaugural. Jordi Lladó, que ayer ocupaba el liderato provisional, pinchó en la primera y tercera regata del día (con un 15 y un 14), pero logró mantener el tipo gracias a un cuarto y a un segundo, y conserva opciones de asaltar el campeonato, pues se encuentra a sólo tres puntos del primer clasificado.

Nacho Baltasar quedó algo más rezagado, a once puntos de Álvarez-Dardet y no podrá despistarse si quiere mantenerse en los puestos de podio: Samuel Beneyto (Real Club Náutico de Gran Canaria) viene empujando fuerte desde la cuarta plaza, a un solo punto, y liderando a la “armada” canaria, que ha logrado situar a nada menos que cinco regatistas en el “top ten”, entre ellos su compañera de club Claudia Sánchez, octava en la general y primera femenina absoluta, que mañana se peleará por la victoria en esta categoría con la balear Laura Martínez (Real Club Náutico de Palma).

Manuel Álvarez-Dardet aseguró estar “muy contento” con su actuación en el Campeonato de España: “Hoy lo he hecho muy bien. Cuando hay viento, navego mejor y se nota en los resultados. Lo importante es hacer una buena salida y ser constante”. Es la primera vez que el andaluz navega en la Bahía de Pollença, pero su adaptación ha sido total. “El campo de regatas es bastante bueno. Mañana hay que ser conservador más que otra cosa”, añadió.

Laura Martínez, por su parte, reconoció que no esperaba estar tan arriba (décima y segunda femenina). “Hoy he tenido una manga muy mala, igual que ayer, y aún así he subido puestos en la clasificación. Mañana intentaré mantener la posición que tengo, hacerlo lo mejor posible y puntuar. Con el viento que estamos teniendo ahora me va bien. Estoy tranquila de cara a mañana, confío mucho en mi misma”, explicó la regatista balear del RCNP..

Eduardo Brito (Real Club Náutico Arrecife) sigue fuerte entre los sub 13, mientras Marta Cardona (Club Nàutic Arenal) lidera la división de los “alevines” en categoría femenina. Ambos tienen prácticamente asegurada la victoria gracias a su regularidad.

El Campeonato de España de Optimist reúne en el RCNPP a los 149 mejores deportistas nacionales de la clase y pone en juego las cinco plazas españolas en el campeonato del mundo, que se disputará en el Royal Varuna Yacht Club (Tailandia) entre el 11 y el 21 de julio, y las diez del europeo, que tendrá lugar del 30 de julio al 6 de agosto en el Yacht Club Port Bourgas (Bulgaria). Ambas selecciones se conocerán mañana, al término de la competición, gracias al sistema de ranking de la Asociación Española de la Clase Internacional Optimist (AECIO), que colabora junto a la Real Federación Española de Vela (RFEV) en el evento orgaizado por el Reial Club Náutic Port de Pollença.