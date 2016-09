Alejandro Pareja, nuevo líder a una jornada para el final

Para todos los gustos y condiciones físicas, así está siendo el Campeonato de España de la clase Europe que se disputa hasta este domingo en aguas de la bahía de Cádiz y que hoy sábado vivía su tercera jornada marcada por vientos más suaves que en días anteriores, medidos en 7/8 nudos de intensidad, lo que ha dado una mayor oportunidad de lucimiento a los deportistas de menor edad y peso. La bajada del viento ha permitido disfrutar de la táctica de los regatistas para llevar sus barcos hacia el objetivo, con maniobras llenas de estilismo en la consecución de los tramos y pasos por boya. Tres pruebas más para calcar el programa según lo establecido y dejar el campeonato pendiente de una última jornada y otras tantas pruebas que se antojan decisivas de cara a resolver algunas cosas tras una jornada en la que se producen cambios de consideración.

No le ha venido bien la bajada del viento al hasta hoy líder, Miquel Salazar (CN Estartit), que pierde el primer puesto obligado a descartar un 38º anotado en la primera manga del día y séptima del campeonato al que después sumaba un 16º y un 6º, insuficiente para evitar la embestida del deportista del RCR de Torrevieja y número uno del ranking nacional, Alejandro Pareja, que valida dos 2º y descarta un 9º para confirmar la remontada iniciada en el día de ayer y estrenar liderazgo con cinco puntos de renta con el catalán. El tercer puesto es ahora para el Sub 17 Rafa Rabasa (CN El Balis) otro deportista que también escala puestos desde el octavo, después de una jornada casi perfecta en la que suma dos victorias y un 4º que le rentan sólo dos puntos más que su predecesor.

Con once puntos de colchón, el cuarto clasificado es Joaquín Domenech (RCR Alicante), que mejora tres puestos y mantiene firme el liderazgo en la categoría Sub 19 con un 4º, un 10º y un 5º en los parciales del día, seguido por la mínima de un punto por Oscar Pijoan (CN Estartit) que se apea del podio con dos 9º y un 12º. Con dos y tres puntos más, el sexto y séptimo puesto son para sus compañeros de club, el Sub 17 Oriol Piña, hoy 6º, 5º y 7º, y Sergi Pérez que firma la tercera victoria parcial del día ganando la novena prueba del campeonato y última del día de este sábado.

Por su parte la primera mujer sigue siendo Andrea Rabasa (CN El Balis) que sube dos puestos hasta el noveno absoluto tras una jornada en la que ha ido de menos a más, con un 34º que descarta, un 17º y un 3º. Rabasa tiene muy a tiro el doblete ya que de ganar lo haría por partida doble, como campeona femenina absoluta y femenina Sub 19. La catalana respira tranquila con su principal rival en ambas versiones, Mar Doreste del CN Port D’Aro, situada en el décimo sexto puesto absoluto.

Cambio y alegría para la flota anfitriona en la categoría Máster, donde la nueva líder del campeonato de España absoluto es la andaluza Cristina Casado, del CN Torre del Mar de Málaga, situada en el puesto 30º y poniendo distancia con Jesús Tello (CN El Balis) que pierde el primer puesto en la categoría y se sitúa ahora en el puesto 34º.

Mañana domingo día 11 de septiembre, última jornada y oportunidad para confirmar o acceder a los seis títulos en liza, con otras tres pruebas finales que vendrán a completar el programa previsto.

El Campeonato de España de la clase Europe que finaliza este domingo en aguas de la bahía de Cádiz es una prueba organizada por la Federación Andaluza de Vela y el CN Puerto Sherry, con la colaboración de la RFEV, la secretaría nacional de la clase Europe y el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María a través del programa municipal El Puerto con la Vela.