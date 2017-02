Adolfo Villalón se anota la primera prueba de la Copa de Andalucía de Optimist

El regatista del Real Club Mediterráneo Adolfo Villalón se ha anotado este fin de semana la primera prueba, en categoría sub 16, de la Copa de Andalucía de Optimist 2017, disputada en aguas de Almería.

En la jornada del sábado, tanto los sub 13, como los sub 16, pudieron disputar tres mangas con vientos de una intensidad de entre 6 y 10 nudos de sur. El comienzo para Adolfo Villalón no fue bueno, firmando un 17, muy por detrás de sus compañeros de equipo: Miguél Jiménez, que se adjudicaba la primera manga y Antonio Villalón, con un tercero.

En la segunda manga, el mayor de los Villalón recupera sensaciones, con un tercero que bien podría haber sido un primero, por la estrecha pugna entre los tres primeros. En la última prueba del día, Antonio Villalón se anota la manga para acabar líder provisional de la copa en la jornada. El cuarto puesto de Miguel Jiménez, le aúpa a la tercera plaza.

La segunda jornada deparó vientos de 20 nudos racheados de levante, lo que aconsejó que solo navegaran los sub 16, quedándose la flota de sub 13 en tierra. Con estas condiciones, Adolfo Villalón demostró estar en un gran momento de forma con una espectacular salida por el centro aprovechando la comba para adelantarse a casi todos sus rivales, firmando un segundo puesto e iniciando su remontada. Con una buena salida, gran velocidad y mejor gestión de roles, Adolfo Villalón se anotó con gran diferencia la última prueba de la competición, que le aupaba al liderato de la Copa de Andalucía de la clase Óptimist.

Por detrás, Antonio Villalón se quedó a las puertas del podio, con un cuarto a tan solo dos puntos del tercero. Mientras que Miguel Jiménez se anotó un sexto. También del Real Club Mediterráneo, Lucía Pérez remontó en la dura jornada del domingo para firmar un puesto 29 de la general.

En sub 13, solo se navegó la jornada del sábado tres pruebas. El primer clasificado del Mediterráneo fue Luís García que quedó en el puesto 13º, con Jorge de Torres 20º y Paula Ruz 36º.

Estos resultados son provisionales pendientes de la segunda y última fase, que se celebrará en aguas de Isla Canela los días 25 y 26 de marzo.