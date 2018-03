Copa América «New Zealand» y «Luna Rossa» hacen oficial la regla de clase de los AC75 La Regla define los parámetros dentro de los cuales los equipos pueden diseñar un barco elegible para competir en la 36ª Copa América

EFE

El Royal New Zealand Yacht Squadron y el Circolo della Vela Sicilia, junto con sus respectivos equipos representados, el Emirates Team New Zealand, defensor del título, y el 'Luna Rossa', Challenger of Record o primer desafiante, han hecho publico hoy la Class Rule o Regla de Clase de los monocascos con los que competirá en la 36ª Copa América en 2021.

La Regla de Clase AC75 define los parámetros dentro de los cuales los equipos pueden diseñar un barco elegible para competir en la 36ª Copa América que se disputará en Auckland (Nueva Zelanda).

De esta manera se regulan todos los aspectos del barco para garantizar carreras justas y emocionantes, mientras deja mucha libertad para la innovación.

El AC75 es un monocasco con 'foils' (alerones laterales) de 23 metros de eslora con una tripulación de 12 miembros.El sistema hidráulico, las baterías y el hardware de control para los 'foils' serán de un solo diseño, con posibilidades de desarrollar el software para los sistemas de control.

El desarrollo de la Regla de la clase ha sido un proceso de cuatro meses dirigido por el Emirates Team New Zealand, que trabaja en conjunto con el Luna Rossa Challenge.

"Nos complace publicar la regla de la clase a tiempo según el protocolo. Ha sido una colaboración detallada con el Challenger of Record (Primer Desafiante) en todos los aspectos de la regla, incluido el diseño y las piezas suministradas", ha señalado Dan Bernasconi, Coordinador de Diseño del Emirates Team New Zealand.

"Creemos que hemos hecho un gran trabajo conteniendo costos en ciertos aspectos, dejando la regla lo suficientemente abierta como para que la Copa América continúe como la fuerza motriz de la innovación y la tecnología en navegación", ha concretado.

Entre los aspectos destacados de la regla de clase AC75 se incluyen estrictas limitaciones en cuanto a la cantidad de componentes que se pueden construir, incluidos cascos, mástiles, timones, orzas, y velas, lo que anima a los equipos a realizar más I + D en simulación y, posteriormente, menos construcción y pruebas físicas.

Se suministran piezas de 'foils' (alerones) y sistemas de quilla para ahorrar tiempo de diseño y costos de construcción. Se suministrará el diseño del tubo del mástil de diseño y se espera el que el concepto de la vela mayor en ala desarrollada para la regla de la clase AC75 tenga un efecto de innovación para la navegación en el futuro.

"La Regla de Clase AC75 establece los parámetros para que los equipos desarrollen y compitan con el monocasco más veloz del mundo. Las reglas son el resultado de una estrecha colaboración y una verdadera asociación entre Emirates Team New Zealand y Luna Rossa", ha dicho Martin Fischer, coordinador de diseño del Luna Rossa Challenge.

Con la publicación de la regla, los mejores diseñadores e ingenieros navales del mundo y especialistas en diseño y tecnología de barcos de todos los equipos comenzarán a revelar sus innovaciones el 31 de marzo de 2019 cuando ya se podrán botar los primeros monocascos AC75.