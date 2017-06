4-1: «New Zealand» apabulla a «Oracle»

Segunda jornada de la 35 edición de la Copa América, con dos nuevas mangas. La primera ganada por “Emirates Team New Zealand” con mucha claridad por 49 segundos y humillando sin paliativos a los americanos del “Oracle”. La segunda manga, más de lo mismo multiplicado por dos. Nada menos que 1,42 minutos le sacaron los neozelandeses a los americanos, ganándoles todas las viradas de baliza y con cinco nudos más de velocidad. A Estados Unidos le vendrá bien el descanso para hacer cambios radicales porque sino esto está decantado.

Con 10 nudos de intensidad de viento se dio la salida a la tercera manga de esta Copa América, que se disputa en Bermudas. Gran superioridad del “New Zealand”, que desde la salida tomó la iniciativa y “martillo pilón” machacó literalmente a su rival.

Al desmarque llegaron juntos, muy pegados y los americanos pidieron penalización, que no fue aceptada por los jueces. Una “rabieta” más que no lleva a ninguna parte. Más velocidad neozelandesa, que llegaron la segunda baliza con 100 metros de ventaja y comenzaron a inclinar la regata hacia su pantalán. Ambos equipos despreciaban el “match race” y apuraban los bordos hasta el “layline”, los neozelandeses por la izquierda y los americanos, por la derecha y al revés, sin que a ninguno de los dos les preocupara el rival.

Más velocidad de los “kiwis” y desesperación a los de Larry Ellison como si no compitieran contra ellos. No era una regata típica de Copa América. Se trataba de conseguir mayor velocidad que el rival, sin pensar en ninguna táctica. Esto no es vela, deben pensar los aficionados a este deporte, y que razón tienen. No hay táctica ni técnica, solo fuerza humana y tecnología punta.

La tercera, cuarta y quinta baliza más de lo mismo con los neozelandeses dándose un paseo triunfal ante un equipo americano que no sabía porqué su rival iba hasta cinco nudos más rápido. Los “kiwis” llegaron a sacar 500 metros de ventaja mientras que los americanos no se inventaban nada para contrarrestar esa superioridad de su rival. ¿Será verdad que los ciclistas son más efectivos que los piragüistas? Ya lo veremos, pero de momento lo son. Al final, Nueva Zelanda dio un nuevo revolcón a Estados Unidos y nos vino a la mente la pasada Copa América de San Francisco, en la que los neozelandeses le propinaron un serio correctivo en las primeras nueve regatas de la competición a los americanos, aunque al final, de una manera que rayó la ilegalidad los americanos consiguieron ganar ocho mangas seguidas y retuvieron la Jarra de las Cien Guineas. ¿Será capaz James Sphitil de volver a hacerlo? De momento, es lo que hay.

La segunda manga del día, cuarta de la regata, los neozelandeses apabullaron literalmente a los americanos. Ganaron la salida y cada una de las balizas. Dieron un recital de velocidad y no cambiaron nada la poca táctica que exhibieron en la primera manga. Sufre los americanos ciñendo con un ángulo mucho peor que el de los neozelandeses. En la tercera baliza ya sacaban 500 metros, una distancia que iba a ser insalvable si no había alguna circunstancia rara. A partir de la cuarta, ya no hubo historia. Más velocidad neozelandesa y desesperación americana.

Quedan todavía muchas regatas. Hay descanso hasta el próximo sábado, en el que se disputarán dos mangas y el domingo, otras dos. A ver con qué nos sorprenden los americanos.