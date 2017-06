Cal y arena del «Impulso Español»

Primera participación de España en la Joven Copa América, reservada para jóvenes de 18 a 24 años, a cargo del equipo "Impulso Español", compuesto por Jordi Xammar al timón, Diego Botín a la táctica, Luis Bugallo como proa, Joan Cardona como grinder, Joel Rodríguez y Kevin Cabrera como encargados de subir y bajas los foils y Florian Trittel . Tras una gran semifinal, en la que ganaron dos mangas, lograron pasar a esta final de ocho equipos: Team BDA de Bermudas, Team France Jeune de Francia, SVB Team Germany de Alemania, Land Rover BAR Academy de Gran Bretaña, NZL Sailing Team de Nueva Zelanda, Artemis Youth Racing de Suecia y el suizo Team Tilt.

Terceros en la primera manga, séptimos en la segunda y últimos en la tercera, ocupan la séptima posición de la general

No eran los favoritos, porque casi nunca lo español es favorito, pero sí que demostraron que pueden regatear contra cualquiera que se les ponga en frente. Poco viento en la salida, lo que era una buena señal para el "Impulso Español", aunque en la presalida salieron cuartos, por detrás de Alemania, Bermudas e Inglaterra. Sin complejos viraron el desmarque terceros, dejando a Gran Bretaña atrás. Bermudas lideraba la flota. Nueva Zelanda y Francia, por la izquierda y los demás, por la derecha. Virada apurada en el muro, y se colocan terceros porfiando con Bermudas, colocada a sotavento del equipo español. Segunda baliza de las cinco programadas, que viran a tres segundos de los bermudianos. Espectacular Jordi Xammar mandando en el barco y, de momento, solo dos barcos en la regata. Francia, Nueva Zelanda, Alemania, Suiza y Suecia, a más de un minuto. ¡Impresionante, Xammar!, apurando el bordo hasta 30 metros antes del muro. Inglaterra entraba en el trío de cabeza, separados por tres esloras.

Mañana se disputarán tres nuevas mangas en las que los de Xammar tendrán que echar el resto para intentar subir algún puesto

Segunda manga

Tercera baliza con Bermudas liderando la flota, España a 17 segundos ganándole el interior a los ingleses. ¡Regatón! Merecen más los de Xammar. España e Inglaterra apuraban los bordos hasta los muros separados por una eslora, mientras el resto de la flota viraba a un minuto y medio del trío de cabeza. Inglaterra logra adelantar al "Impulso Español", pero quedaba mucha regata y Xammar no tiraba la toalla. Este chaval tiene un don especial, sí señor. Cuarta baliza, Bermudas, Inglaterra a 23 segundos y España a 24. Poco quedaba para la llegada con victoria de Bermudas, segundo Inglaterra, a 34 segundos, tercero España a 43 (gran regata de los nuestros), cuarto Francia a 1,39, quinto Suiza a 1,54, sexto Suecia a 2,11, séptimo Nueva Zelanda a 2.23 y octavo Alemania a 2,38. El "Impulso Español" se colocaba tercero con 8 puntos, a dos de Bermudas, líder hasta estos momentos

Con siete nudos de intensidad de viento comenzó la segunda manga. España, muy tapada se queda en última posición. Gana la salida Inglaterra. En el desmarque, Francia, Inglaterra, Suecia, Alemania, España, remontando, Bermudas, Nueva Zelanda y Suiza. Que capacidad de reacción tienen los de Xammar, que cayeron en la trampa de la salida. En la segunda baliza, Francia pasa primero, a 31 segundos Inglaterra, a2,08 Alemania, a 2,12 Suiza, a 2,14 Bermudas, a 2,21 Suecia, a 2,27 España y a 2,28 Nueva Zelanda. Xammar elige la izquierda para subir a barlovento y mediado el recorrido logra colocar al equipo en sexta posición. Mucha superioridad de Francia en la virada de la tercera baliza con una presión del viento de 9 nudos. A más de 150 metros, Inglaterra y después el pelotón: Suecia, Suiza, Alemania, España, Nueva Zelanda y Bermudas. Cuarta baliza, Francia, Inglaterra, Suiza, Suecia, Alemania, Bermudas, España y Nueva Zelanda. Así llegaron a la meta y España sexta en la general a falta de cuatro mangas.

Tercera manga

Tercera manga, de siete tramos, con salida de España con muy mala colocación, pero atacando desde atrás y acelerando en los dos últimos segundos logrando una meritoria quinta posición. Estrategia muy arriesgada, pero el que no arriesga, no gana. Inglaterra manda en el desmarque con España en cuarta posición por delante de Nueva Zelanda. Calco de las otras dos mangas apurando los bordos hasta el muro y cruzando el campo de regatas. Inglaterra como un cohete seguido de Suiza. No había mucha intensidad de viento, cosa que beneficiaba a España, que viraba quinta en la segunda puerta. La presión estaba a la derecha y los de Xammar subían por la izquierda porfiando con Bermudas y quedándose sin viento. En la tercera puerta seguía mandando Inglaterra con 40 segundos de ventaja sobre Suiza y 55 sobre Suecia, España, que había recuperado mucho, pasaba quinta en dura pugna con Francia. Cuarta puerta con la misma tónica, poco viento y mando absoluto de Inglaterra y España que perdía tres puestos, octavo muy cerca de Francia. El "Impuso Español" se queda atrás. Baja el viento y no se hacen con el campo de regatas. En la puerta cinco sigue mandando Inglaterra con 59 segundos sobre Nueva Zelanda y con más de 2 minutos sobre España, que vira última. Lo demás ya era regata de entrenamiento. España, séptima y a confiar en las tres mangas de mañana. La general está así: Inglaterra, Suiza, Francia, Suecia, Bermudas, Nueva Zelanda, España y Alemania.