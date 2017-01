Key West abre la temporada más larga

Mañana lunes comienza la sexta temporada de 52 SUPER SERIES. La más larga de la historia en la que por primera vez se van a celebrar seis regatas para decidir el ganador del circuito más importante del mundo para barcos monocascos. Once veleros de ocho nacionalidades diferentes son de la partida hoy en aguas de Key West (Estados Unidos) donde se celebra la Quantum Key West Race Week. Serán cinco días de regatas barlovento-sotavento (todos los días el procedimiento de salida está previsto a las 17 horas en España) y los tres últimos días serán retransmitidos en directo en la web de la competición: www.52SUPERSERIES.com.

Los once equipos en liza llevan ya casi una semana entrenando en aguas de los Cayos, pero no será hasta mañana cuando todos descubran las cartas que tienen. Este año hay dos factores que pueden ser muy importantes: los cambios de regatistas entre los equipos y la cuádruple alianza de barcos que llevarán las velas de Quantum Sails. Los cambios de cromos entre los equipos pueden ser muy importantes esta temporada, tanto por el valor de los regatistas que se han movido de equipo como por el impacto que pueden tener en los primeros días de competición con la falta de entendimiento entre las tripulaciones.

Por lo que hace referencia a la ‘alianza Quantum’ hoy Terry Hutchinson, táctico del Quantum Racing, comentaba:

“El año pasado el hecho de trabajar con Platoon nos ayudó mucho a desarrollar la velocidad del barco y pensamos que este año con otros dos barcos en la plataforma (Interlodge y Gladiator) pensamos que aún nos puede beneficiar más porque seremos más personas aportando información muy valiosa”.

Hutchinson también habló de la llegada de Bora Gulari al equipo en sustitución de Ed Baird:

“Tenemos que integrarlo lo antes posible a la estructura de popa con Doug DeVos a la caña y yo en la táctica. Va a hacer el trabajo que antes hacía Ed Baird y cuanto antes logremos compenetrarnos será mucho mejor”.

Hoy se ha celebrado la regata de entrenamiento en la que el equipo defensor del título, Quantum Racing, y el Gladiator hicieron un fuera de línea. La manga fue dominada por el Sled del armador Takashi Okura, quien sólo lleva dos días entrenando con el equipo y que ha disfrutado de los cambios que han hecho en el barco en el corto invierno. Interlodge no ha participado en la regata, pero se espera que hoy sea el día del estreno de su velero que se construyó en Longitud Cero en Burriana (Castellón) con diseño de Marcelino Botín.

Las condiciones meteorológicas para mañana y pasado serán buenas, pero los equipos temen los roles de viento que se dan en la zona. Otro de los aspectos que deben tener en cuenta son las corrientes que están afectando bastante a la navegación y que se están dado del oeste. Todos saben que las salidas van a ser fundamentales y que los errores se pagan muy caros en una regata con tanta igualdad.

David Vera ("Azzurra")

“Todo va bien. Estamos ya todos aquí casi una semana entrenando unos con otros. Y hemos trabajado todos muy duro en el invierno para tener los barcos a punto. Las modificaciones que hemos hecho pueden no parecer grandes, pero sí que han sido muy trabajosas y el equipo de tierra no ha parado con, además, el agravante de haber tenido que enviar los barcos a Estados Unidos. Uno de los aspectos más importantes ha sido el evolucionar las velas sobre las mejores que hicimos el año pasado. Hemos seguido esa línea. Por lo que hemos visto estos días aquí en Key West todos los equipos están muy fuertes y han mejorado mucho las tripulaciones en posiciones muy importantes. A ver cómo arranca la temporada. En Azzurra hemos entrenado velocidad con bastantes barcos y todo parece que está muy igualado, pero la verdad no se sabrá hasta mañana, cuando ya empieza la regata y ya se vea quien saca las mejores armas”.