La travesía solidaria contra el cáncer suelta amarras en Palma

El Real Club Náutico de Palma acogió la presentación oficial del proyecto solidario Ocean Dream, consistente en el cruce del Atlántico a vela (desde Mallorca hasta Martinica) a cargo de un grupo de mujeres que ha superado un cáncer. Aina Calvo, ex alcaldesa de Palma, amadrina la iniciativa, cuyo objetivo es dar visibilidad esta enfermedad y recaudar fondos para su investigación a través de la Fundación Cris, una de las entidades más comprometidas de España en esta labor.

Calvo, que también ha superado un cáncer, aseguró que, una vez le presentaron el proyecto, no tuvo otra opción que decir “sí”, aunque no para embarcarse, sino para amadrinar la travesía y colaborar en su difusión. La ex alcaldesa de la capital balear destacó que Ocean Dream no es una travesía de placer, sino un desafío personal para un grupo de mujeres que han decidido que su experiencia personal con la enfermedad pueda ser de utilidad para otras personas a través de la concienciación y la recaudación de fondos para desarrollar nuevos tratamientos contra el cáncer.

La tripulación del Ocean Dream está formada de momento por Natalia Enseñat, Belén Camps y Mónica García, a falta de que otras dos mujeres que hayan superado un cáncer y estén dadas de alta o en fase de remisión se sumen al equipo.

Natalia Enseñat, creadora de Ocean Dream, explicó que, tras pasar un cáncer de mama, se sintió obligada a “hacer algo”. Su afición por el mar y su experiencia organizativa profesional la llevaron a diseñar un proyecto que consiste en embarcar a cinco mujeres que hayan pasado por una experiencia similar para una travesía Atlántica. “Con esta idea -añadió Enseñat- me presenté en el Real Club Náutico de Palma y enseguida vi que íbamos a sacar esto adelante. Nos pusimos manos a la obra para conseguir un barco, una tripulación y darle forma a la iniciativa. De momento hemos conseguido cubrir la mitad del presupuesto de la travesía con la venta de las millas gracias a la Fundación Eserp (900 millas), Clínica Rotger y Hospital Quirónsalud Palmaplanas (500), Real Club Náutico de Palma (200) y Ángel 24 (100 millas). También contamos con la colaboración de la marca de ropa técnica Slam. Nos queda la mitad para cubrir el presupuesto y partir de ahí recaudar infinitas millas para la investigación”.

Belén Camps, que hace diez años sufrió un Linfoma de Hodgkin, no tuvo dudas en comprometerse a cruzar el Atlántico cuando se lo propuso Natalia. Hoy, muy emocionada, recordó su enfermedad y a sus padres, ambos fallecidos a causa del cáncer: “Para mí, Ocean Dream es un canto a la vida, a la amistad, a los buenos recuerdos y a mis padres, que me enseñaron a luchar y a disfrutar de la vida, a animar a la gente a tener ilusiones y a compartirlas. Esto es más que un proyecto, es una experiencia, una oportunidad que me da la vida”.

Mónica García acababa de llegar a Palma y de conocer a sus compañeras de viaje en el momento de la presentación del proyecto, este mediodía. Ella fue una de la docena de candidatas que contactaron con Ocean Dream por medio de la web del proyecto, oceandream2017.com, y ha sido la primera seleccionada. “Fui tocada por el cáncer en el 2013 pero no hundida. El 11 de Julio de ese año extirpaban un sarcoma de mi pierna derecha. Actualmente estoy dada de alta. Ningún obstáculo es lo suficientemente grande como para que no lo podamos saltar Hay que seguir adelante, siempre adelante y yo intentaré caminar por siempre cerca del mar”.

La travesía zarpará del Real Club Náutico de Palma el próximo mes de noviembre. La embarcación elegida para el desafío es el Sargantal, del armador Cesar Enríquez, un velero de 16 metros construido en aluminio y totalmente equipado para navegación de altura.