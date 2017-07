El tiempo compensado permite al «Aifos» liderar la flota

El Corel 45 «Aifos», de la Armada Española, patroneado por el Rey, encabeza la clasificación general de la clase BMW ORC 1, la estrella de la Copa del Rey Mapfre, que se está disputando en la bahía de Palma.

La Copa del Rey Mapfre vuelve, poco a poco, a sus origines. En lo que respecta a la flota española, el tiempo real no existe prácticamente. El invento de este año de dividir la división de los Swan en tres clases no ha tenido aceptación para la flota española. De los 24 barcos Swan, solo hay tres que compiten con bandera española, los 42 pies «Nadir», «Pez de Abril» y «Red Eléctrica de España». El resto son extranjeros, lo que quiere decir, que el que llegue primero, gana gracias a barcos iguales, no va con los armadores españoles.

En tiempo compensado ya es otra cosa. Todos los «gallitos», esos que dicen saber navegar contra los buenos rivales, todos compiten contra sí mismos en tiempo compensado, es decir con rating de penalización dependiendo de las prestaciones y la antigüedad del barco. La flota española se concentra en los sistemas de medición ORC e IRC, dejando el tiempo real para los monotipos J 80, del que somos campeones del mundo.

Ayer, la bahía de Palma dio la cara. No hubo Embat, su viento predominante, pero mostró unas buenas condiciones meteorológicas para regatear. La clase BMW ORC 1 se presenta como la más importante y competitiva de las 10 que conforman este año la Copa del Rey Mapfre, con barcos como el «Maserati», de Fernando León, el «Adrián Hoteles», de Daniel Adrián, el «Porrón IX», de Alex Rodger, el «Aifos», de la Armada Española y el «Rats on Fire», de Rayco Tabares. Ayer, dos mangas con vientos de entre 10 y 15 nudos en el campo de regatas más alejado del Real Club Náutico de Palma. Dos salidas, dos fuera de línea y dos banderas negras, que le costó muy caro al «Rats on Fire», que fue descalificado en la segunda manga y, aunque podrá descartar el resultado cuando se lleven disputadas ocho mangas, hoy por hoy, este barco favorito ocupa el decimonoveno lugar de la clasificación a 36 puntos del líder.

Gran día para el «Aifos», que patronea el Rey, que con un segundo y un tercero, se coloca líder de la clasificación general por delante del francés «Zappy’s», el «Adrián Hoteles» y el «Porrón IX». El barco de la Armada Española hizo dos mangas muy serias, con dos grandes salidas a cargo de Don Felipe. El «Aifos» es uno de los barcos más antiguos de la flota con 21 años y en ambas mangas fue encabezando la flota. Este año forman su tripulación. el Rey, Jaime Rodríguez Toubes, Ricardo Álvarez-Maldonado, Alejandro Álvarez, Pablo Ortega, Ignacio Ituirroz, Ángel Painceira, Luis Saens, Natalia Díaz, Noe Soto, Rafael Manera, Javier Arrizabalaga y Antonio Píris.

El campeón de la Copa del Rey Mapfre de 2016, «Maserati» hizo un decimocuarto y un segundo, por lo que se sitúa en séptima posición a once puntos del líder. Aún quedan diez mangas por disputarse si la meteorología lo permite.

Los "otros"

La clase BMW ORC2 va liderada por el alicantino «Maverta», de José Ballester. Este barco ha ganado este año todas las regatas en las que ha participado, por lo que con un tercero y un segundo, sigue con la buena racha de resultados. Segundo es el «L’immens», del barcelonés Carles Rodríguez y tercero, el «Sum Innovation», de Pedro Campos. En la clase BMW ORC3 regatean los barcos más «tortilleros» de la flota y van liderados por el «Grupo Ceres», de Javier Banderas.

La clase Herbalife J 80, la más numerosa de las de tiempo real, va liderada por el «Les Roches» (2/1), del Club Náutico Hondarribia y que está patroneado por Eric Brezellec subcampeón del mundo de la clase. El «Bribón Movistar», de Angel de Antonio, con un primero y un tercero, es segundo y el santanderino «Ono» (6/2), de Daniel de la Pedraja, es tercero.

En la clase Swan 42 hay tres españoles y uno de ellos, el «Nadir» (2/1) es el líder de la general. El murciano «Pez de Abril» (1/2), de José María Meseguer comparte liderato, y el «Red Eléctrica de España», de Alberto Viejo (7/3), es cuarto. Los Swan 45 van liderados por el italiano «Ange Trasparent» (1/3), de Valter Pizzoli y los Swan 50, por el actual campeón del mundo de la clase «Earlybird» (1/1), de Hendrik Brandis. Por su parte, la clase mallorca Sotheby IRC reservada para los barcos más grandes de la flota, exceptuando los 72 pies, va liderada por el TP 52 «Team Vision Future» (1/4), de Merguin Mikael.

Mañana, dos mangas más para todos.

Presentación de «Maserati»

En el concesionario oficial de Maserati en Palma, se presentó la tripulación del barco DK 46 «Maserati», con la que navegara en la defensa del título conquistado en la edición de 2016 en la clase ORC1, cuyo trofeo presidio en lugar destacado la ceremonia.

En el turno de intervenciones que abrió Enrique Lorenzana, director comercial y de desarrollo de red de Maserati Iberia, señalo las tres patas que soportan este proyecto de patrocinio. El comercial, el deportivo y el de apoyo al concesionario de la zona con el desarrollo del programa «Sail & Drive, Experience by Maserati» , mediante el cual una serie de clientes o posibles clientes, aprovechan la presencia del barco para navegar en el mismo y después o antes conducir uno de los modelos de la gama acompañado de un piloto Maserati.

En declaraciones finales manifestó, «Nuestro programa deportivo ha ido creciendo de menos a más. No sabía lo difícil que es esto. Pero ganar en la Copa del Rey Mapfre, la regata más importante y mejor organizada y gestionada del mediterráneo, no es tarea fácil y mucho menos reeditarlos, no obstante somos optimistas y veremos qué pasa». Tras Lorenzana el turno le llego a Fernando León que es el responsable de la parte deportiva del barco: «No tenemos la ventaja ni el handicap de haber ganado la Copa el año pasado, pero si tenemos la ventaja y el ánimo de conocernos muy bien, por el tiempo que llevamos navegando juntos, y lo que tenemos muy claro es que lo vamos a intentar por todos los medios».