Suecia y Alemania le regalan la Youth America's Cup a Gran Bretaña

Había muchas esperanzas antes del comienzo de la segunda jornada para que España consiguiera enderezar el rumbo que torció ayer en la segunda y tercera manga. El "Impulso Español" partía desde una incómoda séptima plaza y no iba a ser fácil, pero había que tener confianza en este grupo de jóvenes que estaba intentando entrar en la historia de la vela mundial. Mal en la primera, con un séptimo puesto después de una super arriesgada y descarada salida; un cuarto con una gran remontada en el último tramo de la segunda y terceros en la última manga tras muchas penalizaciones y tácticas extremas. Al final, entre Suecia y Alemania le regalaron el título a Gran Bretaña, ante una Nueva Zelanda que ganó las tres mangas.

Un incidente en la última puerta entre suecos y alemanes fue aprovechado por los ingleses para ganar

Arriesgando al máximo en la presalida, el "Impulso Español" se quedó corto y casi se sale del campo de regatas. Bermudas empujó para que lo hiciera, pero en el segundo cero pudo virar, y aunque estaba desventado, logró salir en séptima posición. Por detrás, Gran Bretaña y así fueron hasta la baliza de desmarque. Una salida muy arriesgada, que le costó la regata. que lideró Nueva Zelanda con comodidad manteniendo a Suecia en su popa sin apenas opciones. La lucha de España, último de la flota, estaba en intentar adelantar primero a Alemania y después a Suiza. Era complicado porque la poca intensidad de viento no ayudaba demasiado. En la puerta tres, Nueva Zelanda mandaba con comodidad. Era el más rápido de todos colocando el barco hasta en 20 nudos de velocidad. La regata no tuvo mucha historia y la emoción estaba en abandonar el último puesto. Las posiciones estaban claras: Nueva Zelanda, Suecia, Gran Bretaña, Bermudas, Suiza, Francia, Alemania y España. Los de Xammar se lo peleaban y hubo un momento en que adelantaron a los alemanes, pero el tiempo se acababa y no iba a ser fácil. Claro triunfo de Nueva Zelanda, seguido de Suecia, Bermudas, Inglaterra, que recuperó tres puestos, Suiza, Francia, España, a 2,05 minutos del ganador, que pudo adelantar a los alemanes, que entraron últimos. Lideraba la flota en la general Inglaterra con 35 puntos y España era séptima con 15.

Nueva Zelanda, "los hijos del viento", ganaron las tres últimas mangas con gran autoridad

Segunda manga con muy poco viento y con Inglaterra jugándose mucho. España no quiso problemas como en la anterior salida y prefirió salir libre a sotavento con Nueva Zelanda lanzada hacia el desmarque y foileando. Los de Xammar eran segundos por detrás de los "kiwis" peleándose con los alemanes. Así se regatea, chicos. Buena pelea en la salida y sin complejos. Impresionante la regata de Nueva Zelanda clavando los bordos con Alemania detrás y España tercera. Había que defender ese puesto como fuera, pero tras la virada fueron penalizados por un babor-estribor con Suiza y perdieron dos puestos. Quintos a falta de tres tramos, pero Inglaterra aprovechó la coyuntura para atacar y subir un puesto. España caía a la sexta posición y tuvo que hacer un bordo extremo hacia la derecha, que le dejó fuera de la regata. Ese babor-estribor le costó caro a los dos equipos, porque Suiza cayó a la séptima posición. Mientras tanto Nueva Zelanda mandaba con comodidad, no en vano son los "hijos del viento". Inglaterra se desinflaba y porfiaba con España por el último lugar. El hasta entonces líder sufría. Aquí, el más tonto hace relojes y nadie regala nada. Subió un poco el viento y vimos, por fin, levitar a los catamaranes. El último tramo fue un paseo triunfal para Nueva Zelanda, que ganó sin paliativos la segunda manga y, además, foileando el barco, tras ellos, Alemania a 41 segundos. Tercero fue Suiza a casi 3 minutos del ganador. Una penalización en la cuarta puerta a Suecia hizo que España fuera cuarta en un pañuelo con Inglaterra. ¡Qué remontada en el último tramo! Seguía liderando Inglaterra con 41 puntos y España cerraba la clasificación con 26.

Los españoles fueron de menos a más con un sétimo, un cuarto y un tercero sufriendo mucho en las salidas

Tercera y última manga para saber quien sería el ganador de la Young America's Cup. Inglaterra de la jugaba con Nueva Zelanda, que salió como un tiro, foileando y seguros de si mismo. España quiso salir a barlovento y volvió a ser tapado, aunque recuperó antes del desmarque, pero con una penalización acuestas. Misma tónica que antes: Nueva Zelanda, Alemania, Suecia, Bermudas, Suiza, España, Inglaterra y Francia. Los de Xammar no tenían nada que perder, así que iban templando e intentando hacer otros rumbos distintos a los demás. Le salía bien la jugada y pasaban, de repente, a la cuarta posición, por delante de los ingleses. Tercera puerta de las siete programadas. Seguía mandando Nueva Zelanda y Alemania. Suecia tercero y España mantenía la posición por delante de Suiza y eligiendo la baliza de la derecha, la contraria que los demás. Ahí iban, a intentar el "bordo Gorostegui". ¿Y si les sale, qué? Cuarta puerta sin cambios en la cabeza y con el "Impulso Español" aguantando el tipo en cuarta posición. Le había salido bien a Xammar el "bordo Gorostegui". Una nueva penalización a la salida de la boya relega a España a la séptima posición cediendo la cuarta plaza a Inglaterra. Quinta puerta con la misma tónica en la cabeza. Los "kiwis" liderando con firmeza, los suecos segundos, alemanes terceros e ingleses cuartos en un pañuelo con Suiza. España había recuperado un puesto por delante de Francia y Bermudas. Último tramo y llegada: Nueva Zelanda, primero, tenía que esperar a que Inglaterra fuera quinta. Un incidente entre Suecia, que no cedió interior a Alemania, hizo que los alemanes se quedaran enganchados en la baliza e Inglaterra aprovechó para adelantar tres puestos y entrar segundos ganando la Youth America's Cup. España era tercera remontando tres puestos. Al final, sextos y buen sabor de boca, aunque tenemos mucho que aprender todavía.

Qué manera de regatear la de los kiwis, dignos sucesores de las generaciones anteriores con Sir Pete Blake, Grant Dalton, Russell Coutts y Dean Barker. Tres triunfos seguidos y poca recompensa.