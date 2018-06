52 Super Series «Sled» vence en la costera corta y «Luna Rossa» se mantiene líder en Zadar Tina Plattner entra en la historia al ser la primera mujer que gana una manga en la competición

J. Aguadé

Tina Plattner pasará a la historia como la primera mujer que llevando la caña de un barco ganó una manga de las 52 Super Series. La armadora sudafricana logró ayer un hito en el circuito de regatas de barcos monocascos más importante del mundo al vencer la primera prueba del día de la Zadar Royal Cup. La regatista, con la inestimable ayuda de su tripulación liderada por Ed Baird, controló perfectamente de principio a fin en esa manga para lograr su victoria.

Todo lo demás, que no fue poco, quedó eclipsado por el gran día de Tina Plattner. Sled ganó la segunda manga que fue una media costera que dominó de principio a fin; mientras que el incidente del día lo protagonizó el Quantum Racing de Doug DeVos que impactó con su proa en el Platoon y pese a romper su bauprés, pudo terminar muy dignamente la regata larga en Zadar en la séptima posición. Mucho mérito tuvieron por la solidez mostrada en el agua el líder de la Zadar Royal Cup, el Luna Rossa, y sobre todo el Platoon que hizo dos segundos que le meten en la lucha por el triunfo en la costa dálmata.

Tina Plattner fue la protagonista de la jornada. La sudafricana sólo ha necesitado tres regatas a la caña de su nuevo TP52 diseñado por Marcelino Botín para apuntarse su primer triunfo en la competición más reñida del mundo para barcos monocascos. La regatista tiene una amplia experiencia navegando, pero hoy dio un sólido paso en su carrera como caña al ganar a algunos de los mejores conductores del mundo en igualdad de condiciones. Además, el proyecto de la familia Plattner acumula aún más mérito, ya que esta es la segunda regata en la que compiten en 52 Super Series y ya han conseguido un triunfo parcial. Muchos han tenido que esperar años para tener su momento de gloria en esta competición. Tina Plattner sólo ha necesitado tres mangas para apuntarse su primera bala… Ya en Šibenik rozaron la victoria en la última manga, pero en ese caso el barco iba patroneado por el padre de Tina, Hasso. Los dos se van a repartir la caña del velero esta temporada.

El triunfo de Tina Plattner no se lo va a discutir nadie. Ganó peleando a brazo partido en una salida por el comité en la que había cinco barcos pegándose por el lugar bueno. La caña no se amilanó peleando con los mejores cañas del mundo y salió de ahí con una ventaja importante llegando a la primera baliza de barlovento con una mínima ventaja sobre el Azzurra. Una mala decisión táctica en el barco defensor del título yéndose donde no había viento les hizo perder el ritmo de la cabeza en una regata en la que los campeones no han empezado nada bien.

La segunda manga del día fue una regata costera de recorrido medio (unas 18 millas). Realmente fue un barlo-sota mucho más largo de lo habitual que fue dominado de principio a fin por el Sled de Takashi Okura. El armador y caña ya ganó en Šibenik hace un mes la prueba costera por lo que se va camino el norteamericano-japonés de convertirse en el ‘rey de las costeras’ en 2018.

Muchísimo mérito tuvo el Quantum que, tras colisionar con el Platoon y romper el bauprés, pudo seguir navegando y defendiendo puntos. Hasta fue capaz de ‘robarle’ un par de puntos más al Azzurra en la lucha enconada que tienen los dos proyectos de cara a la general de la temporada. Los americanos fueron penalizados con dos puntos. Una general a la que cada vez queda más claro que va a aspirar el Platoon ya que está mostrando una extraordinaria solidez con Harm Müller-Spreer a la caña apoyado en John Kostecki y Jordi Calafat.

Mañana está previsto que se disputen pruebas de barlovento-sotavento. Aunque el parte es muy complicado porque se esperan tormentas y después vientos de más de treinta nudos. De todas formas, se va a intentar dar salidas a partir de las 12 horas. Las pruebas se retransmitirán en directo desde el agua con televisión en vivo en nuestra web www.52superseries.com. La transmisión comienza 15 minutos antes de ‘warning signal’. Para saber la hora de la salida estén atentos a nuestras redes sociales.

Tina Plattner, caña del Phoenix, indica: “Es un día muy especial para mí. He competido en muchas regatas, pero creo que hoy he logrado un objetivo importante en mi carrera como regatista. Pero creo que todo es gracias al mi equipo, con el trabajo que hemos hecho juntos. Estoy muy feliz, me gustaría seguir ganando porque las sensaciones cuando ganas son muy agradables. El triunfo tiene mucho mérito teniendo en cuenta que esta flota es tan competitiva y dura”.

Vasco Vascotto, táctico del Luna Rossa, sostiene: “Hemos hecho bueno el trabajo de ayer. Hemos apretado los dientes cuando había que resistir y debo decir que estoy satisfecho tanto por la primera como por la segunda manga del día. Cerrar la jornada con un quinto y un tercer lugar es importante para nosotros. Podemos decir que la clasificación general se ha reabierto. Sufrimos como se esperaba, pero fuimos buenos en poder manejar de la mejor forma posible las diferentes situaciones complicadas que se nos presentaron. El barco tiene un buen ritmo y estamos trabajando para mejorar cada día que salimos al mar, gracias también al trabajo del equipo de tierra”.

Víctor Mariño, burdas del Platoon, afirma: “Ha sido un día en el que hemos estado más acertados que los anteriores. Hemos tenido la pizca de suerte que hay que tener para estar arriba en esta flota. Estos dos segundos hoy te aúpan a estar en los puestos de cabeza. Nunca se puede hablar de crisis en los equipos fuertes como es el caso de Quantum o Azzurra por un par de malos resultados. Ellos no han estado acertados en estos dos días de competición, pero en cualquier momento van a resucitar y nos lo van a poner a todos muy complicado. Esto está clarísimo”.