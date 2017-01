Regata Interclubes de la Ría de Pontevedra

Se presentó en las instalaciones del Club Náutico Portonovo, la tercera edición de este evento que tal y como anunciaron sus promotores desde un principio, nació en el 2015 con la ilusión de no ser solamente una cita deportiva, si no también promocional de una ría como es la pontevedresa, donde recordaron una vez más que en comparación con otros lugares de la península ibérica, son escasos los días del año en que no se puede navegar o en todo caso disfrutar de unos sensacionales y bellos puertos tanto deportivos como de pesca o comerciales con una amplia oferta hostelera que también se aprovecha para dinamizar de esta forma en una época, además, desestacionalizada. Y los objetivos se han ido cumpliendo, ya que en la primera edición hubo ¡42 barcos participantes!, y en la anterior se llegó hasta los ¡47!. Un récord de participación en invierno difícil de igualar en las rías gallegas. Y en la presente edición ya se está a punto de alcanzar las 40 unidades cuando aún faltan 4 días para el comienzo, siendo muchas de ellas participantes por primera vez en el evento, con lo cual los números se pueden disparar increíblemente.

Estuvieron en la presentación los presidentes y comodoros de los clubes organizadores en nombre de los cuales habló el líder para la presente edición (cada año corresponde a uno de los clubes presidir la organización), el presidente del Club Náutico Portonovo, D. Javier Ruiz de Cortázar que dio las gracias a las firmas colaboradoras y a los medios de Comunicación que ayudan sobremanera a la consecución de un evento de estas características. También presentes algunos de los colaboradores especiales del evento, ya que además del entusiasmo de las 6 entidades organizadoras (Ro Yachts Club de Combarro, Real Club de Mar de Aguete, Club Náutico de Portonovo, Comisión Naval de Regatas de la ENM, Real Club Náutico de Sanxenxo y Club Náutico de Beluso) y de la empresa Desmarque SL en su parte técnica, todo se puede llevar a cabo gracias al Concello de Marín que patrocinará las dos etapas correspondiente a los clubes con base en su demarcación, Froiz, North Sails, Opticalia Campelo, Aselp Consultores, Informática Landín y Efectos Navales Jesús Betanzos. Sin olvidarnos de las grandes ventajas que las marinas adjuntas, como son la de Porto Deportivo Combarro, Náutico de Portonovo y Real Club Náutico Sanxenxo, dan para los barcos foráneos.

Por su parte el presidente de la Federación Gallega de Vela, D. Manuel Villaverde felicitó a los organizadores en su fórmula de unión de clubes para hacer un evento que se está convirtiendo en uno de las más importantes a todos los niveles en el deporte náutico de esta Comunidad.

La regata también va a poder seguirse nuevamente de forma directa virtual en todo el mundo mediante una aplicación que llevarán los barcos participantes en un teléfono.

Se mantiene el mismo formato desde su creación, es decir, serán en total 6 pruebas a lo largo de casi cuatro meses y además solamente en sábado, de forma que los participantes tengan también más tiempo para hacer otras actividades distintas a la de la regata en sí, o tengan facilidad para retornar a sus propios puertos base después de cada etapa con tranquilidad. Incluso si se celebran las seis, cada barco podrá desechar en la que obtenga peor resultado.

La consecución de fechas de las etapas serán (sobre recorridos costeros o de tipo técnico según las condiciones meteo de cada jornada),

- Sábado 21 de Enero – 1ª PRUEBA (ROYACHTS CLUB COMBARRO

- Sábado 04 de Febrero - 2ª PRUEBA (R.C.M.AGUETE)

- Sábado 18 de Febrero - 3ª PRUEBA (C.N.PORTONOVO)

- Sábado 04 de Marzo - 4ª PRUEBA (C.N.R. de la ENM)

- Sábado 18 de Marzo - 5ª PRUEBA (R.C.N. de SANXENXO)

- Sábado 01 de Abril - 6ª PRUEBA (C.N.BELUSO)

Como decíamos antes, la inscripción aún está en pleno auge en estos momentos, ya que además por ser la primera regata de la temporada, la mayoría de los barcos están tramitando sus certificados anuales, haciendo remediciones, etc., pero ya en la tarde de ayer estaban cerca de 40 embarcaciones inscritas, lo cual iguala el número de participantes del año anterior cuando aún faltan cuatro días para empezar y con varios barcos confirmados de otras rías y puertos distintos de la de Pontevedra. Por parte de la flota pontevedresa, como siempre, la inscripción está siendo masiva, con varias incluso que van a participar por primera vez en una regata u otras que llevaban temporadas sin participar. Además, son muchos los clubes que están incluso “haciendo fichajes” de algunos barcos para optar también al Trofeo de Clubes que en las dos primeras ediciones fue ganado por el RoYachts.

De los primeros en inscribirse, los vencedores en la anterior edición que vienen con la intención de repetir y que fueron,

(ORC 1): Grupo Santorum & Martínez (First 45f5 – Javier Durán – LC Vilagarcía)

(ORC 2): Enxuto (First 310 – Pablo Conde – Ro Yachts Club)

(ORC 3): Loanca (Oceanis 361 – Carlos Celard – C.N. Beluso)

(ORC 4 Open): Sebrala 2 (Bavaria 50 – Magin Froiz – RCN. Sanxenxo)

(Veteranos y Clásicos): Cassandra (Hyllard half ton – Javier Pazó – C.N. Portonovo)

(Mini23): Quesito (First 21.7 – Fernando Torre – Ro Yachts Club)