«Rats on Fire», pentacampeón

Un decimoprimero y un decimocuarto puestos en la última jornada de la Copa del Rey Mapfre han dado al traste con la victoria del «Aifos». El barco que patronea el Rey había sido hasta ayer el más regular, tanto que antes del comienzo de la jornada le sacaba seis puntos al «Rats on Fire», que patronea muy brillantemente Rayco Tabares. Ya en la primera prueba, disputada con un viento de diez nudos, el «Rats on Fire» le quitó siete puntos al barco de la Armada Española, colocándose líder con un punto de ventaja. Mal el «Aifos», que hizo una penosa salida con peor primera ceñida llegando a barlovento en novena posición con mucha desventaja. Y es que la vela es así de justa o injusta, dependiendo como se mire la película.

Rats on Fire

Esta primera manga la ganó el «Porrón IX», con Alex Rodger a la caña, y el «Maserati» fue tercero, ganando en tiempo real. El «Aifos» firmó un decimoprimero. No pintaba bien la cosa porque el «Rats on Fire» se colocaba líder con un punto de ventaja.

El Comité de Regatas, con muy buen criterio, dio una segunda salida. La cabeza de la clasificación estaba tan ajustada que no era justo no darla. Ya desde la salida se vio a un «Aifos» que quería y no podía. Quizás le pudo el excesivo conservadurismo de la primera manga y, nuevamente, en barlovento volvía a dar la de arena. Se acababan las esperanzas para un gran equipo que ha luchado durante toda la semana contra los «gallos» de la flota. Los marcajes entre los cuatro primeros hicieron que ganara la manga el «San Gregorio», con el «Maserati» en segunda posición y el «Porrón IX», tercero. El «Aifos» era decimocuarto y bajaba al quinto puesto de la general. En una jornada había perdido catorce puntos, que, con el bajo nivel que ha tenido este año la clase estrella de la Copa del Rey Mapfre, es una auténtica barbaridad.

Un gran Rayco

Por su parte, el «Rats on Fire», que logró superar una bandera negra, es el justo campeón. Es la quinta vez que sube a lo más alto de podio (2010, 2011, 2013, 2014 y 2017) con la finura del que hoy por hoy es el mejor caña de España, Rayco Tabares. El patrón lanzaroteño, que también ganó la Copa con el «Karhu», en 2009, es todo cabeza y regular como sí solo. Su peor resultado, a parte del descalificado, fue un noveno, y con una victoria y tres segundos puestos, Tabares lleva al «Rats on Fire», una vez más, al olimpo.

Sum Innovation

Justa victoria en la clase BMW ORC2 del «Sum Innovation», de Pedro Campos, que tras cinco primeros, dos segundos y un tercero ha conquistado su décima Copa del Rey Mapfre. Justa porque el patrón gallego llegó a Palma sin su patrocinador habitual y con el barco sin preparar. Le ha sacado al segundo, el «Maverta», de José Ballester, tres puntos y medio. Los alicantinos han realizado una gran Copa con un descarte de un noveno, pero los tres primeros puestos de las tres últimas mangas que consiguió Pedro Campos le desarmaron.

En la clase Swan 50 ya había ganado el viernes el campeón del mundo «Earlybirld», de Hendrik Brandis, con seis primeros puestos en once regatas.

En la clase Swan 45 se impuso el «Elena Nova», de Christian Plump, con un punto de ventaja sobre el «Negra», de Francisco Rizzo. Y en Swan 42, el «Pez de Abril», de José María Meseguer, dio al final buena cuenta del «Nadir», de Pedro Vaquer, y del «Red Eléctrica de España», de Albertlo Viejo, a los que ha sacado seis y siete puntos respectivamente.

En la clase Mallorca Sotheby’s IRC ganó, como estaba previsto», el «Alegre», de Andrés Soriano. El «Momo», de Dieter Shon, hizo lo propio en Maxi 72.

Ceres

Y en la clase GC 32, el «Mamma Aiuto», de Naofumi Kamei. En esta clase, que la Copa del Rey Mapfre puntuaba para el Circuito Internacional de GC 32, navegaba el «Movistar», con Íker Martínez a la caña, que ha conseguido la quinta plaza en su primera participación con un catamarán «levitador». Esta es la última participación de este equipo en el Circuito ya que el patrocinador ha decidido terminar su aportación.

En resumen, una Copa del Rey Mapfre con muy malas condiciones meteorológicas, con récord de participación, con 138 unidades divididas en diez clases, y un nivel mucho más bajo que el habitual. No han cuajado bien las clases Swan, en las que tan solo han participado tres españoles y los GC 32 no han dado el espectáculo que tendrían que haber dado.

Por otra parte, buena actuación de los cuatro Comités de Regatas que han organizado esta Copa del Rey Mapfre en el agua, con especial mención a Chimo González Devesa.

Bribón

«Ceres» y «Bribón», ganadores absolutos

Las clasificaciones absolutas de la Copa del Rey Mapfre en tiempo real y tiempo compensado abren un debate entre la flota española. La aplicación de unos parámetros totalmente absurdos nos llevan a que los ganadores sean barcos de segunda y tercera división.

En la de tiempo real se impuso el J 80 «Bribón Movistar», del patrón catalán Marc de Antonio, y en la de tiempo compensado, el ORC 3 «Ceres», de Javier Banderas.

Se da la paradoja de que la clase J 80 iba a ser rechazada por la Copa del Rey Mapfre dada su escasa participación, pero este año, al apuntarse veinte unidades, se le volvió a dar otra oportunidad. De los veinte J 80, solo siete, siendo muy generoso con la flota, son competitivos, por lo que los parámetros aplicados a toda la flota no están acorde con lo que se quiere aplicar.

En el caso del ganador absoluto de tiempo compensado la cosa es mucho más flagrante porque ha ganado el «Ceres», un Dufour 34 que arma Javier Banderas con Daniel Cuevas a la caña y entre su tripulación se encuentran regatistas profesionales de la talla de Oliver Góngora.

El resto de barcos, hasta un total de nueve unidades, llevan regatistas amateurs como el «Lanzarote Sailing Paradise» o el «Saona». No es de extrañar, pues, que el «Ceres» haya ganado ocho de las nueve mangas disputadas dice mucho del nivel del grupo.

Hay que darle una vuelta a esta clasificación porque con estos parámetros es completamente injusto