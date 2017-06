El «Rats on Fire» luchará por su octavo triunfo en el Godó

De las casi 50 embarcaciones de ocho países que se dan cita a partir de mañana en aguas de Barcelona para disputar el 44 Trofeo de vela Conde de Godó, una de ellas destaca por derecho propio, por acumular hasta siete títulos de campeón en la regata de Barcelona, los últimos cuatro de forma consecutiva. Es el Rats on Fire, un equipo que arma el catalán Rafael Carbonell y que lideran los canarios Rayco Tabares y Noluco Doreste, y que tomará mañana la salida de las primeras regatas dispuesto a mantener la corona.

Defensores del título en la clase ORC 0-1, la flota de barcos de mayor tamaño de los cuatro grupos que compiten en el Trofeo de vela Conde de Godó, el Swan 45 Rats on Fire es el tercer equipo que más trofeos Conde de Godó acumula en esta regata, que se celebra desde 1974. Solo dos equipos (que ya no están en activo) tienen mejor palmarés en esta prestigiosa competición, el Bribón de José Cusí (con 11 victorias) y el Lupa de César Obregón (con ocho Godós, siete de ellos consecutivos).

“Estamos muy ilusionados por el hecho de poder luchar por nuestro octavo título de campeones del Godó, y el quinto consecutivo, y tengo mucha confianza en que lo podemos lograr”, ha explicado esta mañana Rafael Carbonell, que para el reto confía en prácticamente la misma tripulación que el año pasado, con el tinerfeño Rayco Tabares a la caña y el grancanario Noluco Doreste como responsable de la táctica.

"Maserati", ayer en Barcelona

“Además -ha añadido-, hemos recuperado a nuestro trimmer preferido, que ha pasado una temporada en Canadá, y los dos últimos años lo hemos echado en falta. Creo que tenemos el equipo y también el material, pero la victoria depende de muchos factores, como la suerte”.

La suerte no les acompañó el año pasado en la Copa del Rey, donde se clasificaron en la quinta posición. Y el ganador en Palma, el DK46 Maserati de los campeones olímpicos Fernando León y Domingo Manrique, se estrena este año en el Trofeo Conde de Godó.

“Sí, claro que es un rival a tener en cuenta -ha admitido el armador del Rats on Fire-, y el factor de equipo local no cuenta, porque ellos conocen el campo de regatas de Barcelona tan bien como nosotros. Otros equipos también serán rivales, por lo que habrá que esforzarse al máximo e intentar no cometer errores”.

En la batalla por el podio de ORC 0-1 habrá que tener en cuenta asimismo al R-Motion de Jaime Monjo, que es otro DK 46 como el Maserati, al TP52 Audax de Toni Guiu y Pablo Garriga, al First 50 Fifty by Storax del portugués Rui Ramada, y al nuevo Sydney 43 Adrián Hoteles Macaronesia del tinerfeño Daniel Adrián. “Hemos adquirido un nuevo barco -ha dicho Adrián-, que en la temporada 2015 subió al podio en 8 de las 10 regatas en las que participó. Es un barco ganador, aunque sabemos que aún faltan horas de navegación”.

La jornada de hoy, jueves, está dedicada al registro de participantes y a los últimos preparativos. Las regatas del 44 Trofeo de vela Conde de Godó empiezan mañana, viernes, a las 14.30 horas, para las cuatro flotas: ORC 0-1, ORC 2, ORC 3-4 y J80. De viernes a domingo, se han programado un total de ocho pruebas para los ORC y nueve para los J80. La entrega de premios tendrá lugar el domingo a las 17 horas.