El «Rats on Fire» se coloca primero, pero empatado a puntos con el «R-Motion»

La primera jornada del Trofeo Godó se ha disputado con brisas térmicas de componente Sur de intensidad media, de unos 10 nudos en las pruebas inaugurales y disminuyendo a 7 para las siguientes.

La flota de embarcaciones de crucero de mayor eslora, agrupadas en la clase ORC 0-1, ha confirmado que éste será un Trofeo de vela Conde de Godó de intensas emociones y máxima rivalidad, con llegadas muy ajustadas entre varios rivales. El Swan 45 Rats on Fire del armador catalán Rafael Carbonell tiene claro que lucha por su octavo triunfo en Barcelona y se ha marcado un segundo y un primero, con el tinerfeño Rayco Tabares a la caña y el grancanario Noluco Doreste de táctico. Pero la defensa del título no será fácil, y de hecho en segunda posición, empatado a puntos, se coloca el DK46 R-Motion de Jaime Monjo y Josele Doreste. Otro DK46, el Maserati de Álvaro Irala y Fernando León, se sitúa en la tercera plaza de la clasificación provisional, en tanto que el portugués Fifty by Storax y el suizo Kajsa III marchan cuarto y quinto, respectivamente.

Presentado esta mañana en las instalaciones del Real Club Náutico de Barcelona, el Maserati aspira a poder luchar por la victoria en el 44 Trofeo de vela Conde de Godó, tras haber ganado la Copa del Rey de Palma el año pasado. “El Godó es un buen punto de partida de la temporada -ha comentado el patrón canario y campeón olímpico, Fernando León-, por la competitividad de la regata. Será emocionante. El Rats on Fire será uno de los rivales, pero habrá otros, hay dos barcos gemelos del nuestro. La victoria se hace más complicada, pero así es más bonito”.

En ORC 2, el Sinergia 40 L’Immens de Alexandre Laplaza lidera la flota tras ganar los dos asaltos inaugurales. En la segunda plaza se ha colocado el X35 Corto Maltés Uno de Elena Ruiz, y completa el podio provisional el británico Saiola X de Vandesande Wim, un BH 36 con grímpolas del Real Club Náutico de Palma.

En la clase de los pequeños, ORC 3-4, el Dufour 34 Fanytas de la familia Banús tiene encaminada su segunda victoria consecutiva en el Trofeo de vela Conde de Godó, tras firmar hoy dos primeros. Segundo, con dos segundos en las pruebas del día, es el Bavaria 36 Tibere, de Marc Delgado.

Los monotipos J80 han disputado tres mangas, con el Bribón de Marc de Antonio y Sofia Bertrand como ganador en las tres. El equipo catalán, que se llevó el bronce en el Campeonato de Cataluña de la semana pasada, ha salido dispuesto a reencontrarse con la gloria en aguas de Barcelona, tras haberla saboreado ya en 2014. Con dos segundos y un tercero en las pruebas del día, al segundo cajón del podio provisional sube el Eurosystem del italiano Massimo Rama, mientras que el defensor del título del año pasado, el Pelayo Abogados Marbella Team, se sitúa en la tercera plaza tras el primero de tres días de competición.

“Hay días en que las cosas salen bien -ha explicado un muy contento Marc de Antonio-. Hemos hecho tres muy buenas salidas y luego hemos estado muy atentos a los cambios de intensidad, a los roles y a las olas. En regatas de monotipo, estos pequeños detalles son los que marcan la diferencia”.

El armador del Pelayo Abogados Marbella Team, Pepequin Orbaneja, ha dejado claro que “esto acaba de empezar”. Una protesta en la última manga les ha obligado a penalizarse cuando iban segundos, con lo que sólo han podido entrar séptimos en esa prueba, la tercera del día. “Ese pinchazo es lo que nos relega en la clasificación, de momento”, ha añadido.

Mañana, sábado, se disputará la segunda jornada de competición del 44 Trofeo de vela Conde de Godó, la regata decana de cruceros de la vela española. Los ORC tienen programadas un total de ocho pruebas, mientras que los J80 completarán un máximo de nueve. La entrega de premios tendrá lugar el domingo a las 17 horas.