El «Rats on Fire», cinco años reinando en Barcelona

El Trofeo de vela Conde de Godó, que se celebra desde 1974 en Barcelona, ha cerrado hoy en aguas de Barcelona una emocionante 44ª edición, en que el Rats on Fire ha logrado su octavo título de campeón y el quinto consecutivo, en la clase ORC 0-1. En J80 se ha impuesto el Bribón, que consigue su tercer Godó, mientras que en ORC 2 y ORC 3-4 no ha habido sorpresa, con la victoria de L’Immens y del Fanytas, respectivamente.

La tercera y última jornada de competición del 44 Trofeo de vela Conde de Godó se ha disputado con vientos del SE de 10 a 14 nudos, con frecuentes cambios de dirección e intensidad, con lo que las tripulaciones favoritas y las aspirantes se han tenido que emplear a fondo en aguas de Barcelona. Los grupos de ORC han completado dos mangas, mientras que los monotipos J80 han hecho hasta tres, para un total de seis y ocho en todo el torneo, respectivamente.

En ORC 0-1, el Swan 45 Rats on Fire del armador catalán Rafael Carbonell, que hoy también patroneaba, ha defendido el título de campeón con éxito, con lo que ha logrado su octavo Trofeo Conde de Godó y el quinto consecutivo, tras una jornada final de infarto, en que ha sumado un tercero y un segundo. El barco del CN Arenys de Mar ha aventajado al segundo clasificado en sólo cuatro puntos. A este segundo cajón del podio, se ha aupado el DK46 Rmotion de Santi Monjo (CN El Balís), que con Josele Doreste a la caña se ha marcado un segundo y un tercero para superar en la tabla final tanto al DK 46 Maserati balear-que ha finalizado cuarto- como al First 50 Fifty by Storax portugués -que se lleva el bronce-. No han tenido el mejor día estas dos potentes unidades, mientras que el Dufour 44 Es Tes Unno de Francisco Soldevila ha ganado las dos mangas de la jornada y escala hasta el quinto lugar final.

“La jornada de hoy no ha sido nada fácil -ha explicado Rafael Carbonell, armador del Rats on Fire-, por las condiciones de viento, con los posibles chubascos y los roles de viento, pero al final lo hemos conseguido. Ha sido un Trofeo Conde de Godó con mucho nivel y hemos logrado ser muy regulares, lo que nos ha valido un nuevo título de campeones. Nos hace mucha ilusión, es algo impensable cuando se regatea. Significa mucho para todos nosotros, es lo máximo que se puede esperar”.

En J80, el Bribón de Marc de Antonio y Sofia Bertrand ha logrado coronarse por tercera vez campeón de la prestigiosa regata del Real Club Náutico de Barcelona, después de las victorias de 2014 (J80) y 2008 (en la clase Platú 25, también monotipo). El equipo catalán del RCN Barcelona ha sumado hoy un primero, un segundo y un octavo, que ha sido su descarte. Con cinco triunfos parciales en un total de ocho mangas, el Bribón-Movistar ha terminado con una ventaja de cinco puntos sobre el subcampeón del 44 Trofeo de vela Conde de Godó, el Pelayo Abogados Marbella Team de Pepequin Orbaneja (RCM Sotogrande y CN Sevilla), que a pesar de los buenos parciales de hoy (un segundo, un primero y un cuarto) no ha podido revalidar el título del año pasado. Tras ganar la última manga y superar en la clasificación al Jeniale-Eurosystem del italiano Massimo Rama, el VSA Comunicación de José Maria Van der Ploeg (CN El Balís) ha conseguido entrar en el podio final y llevarse el bronce de la cita barcelonesa.

“Hoy la clave ha sido la máxima concentración -ha comentado el táctico del Bribón, Leonardo Armas-, hemos tenido que controlar a los rivales más directos. En la última manga, como matemáticamente ya habíamos ganado, nos hemos podido relajar. Sacamos una conclusión muy positiva de este Trofeo de vela Conde de Godó, hemos navegado muy concentrados y con muy buena velocidad, con lo que afrontamos con confianza la próxima cita, la Copa del Rey”.

En ORC 2, L’Immens del armador Alexandre Laplaza, bajo los mandos de Carles Rodríguez, se ha proclamado vencedor del 44 Trofeo de vela Conde de Godó, mejorando así la tercera plaza del año pasado. El Sinergia 40 del RCN Barcelona ha sumado cinco triunfos parciales y un segundo en un total de seis mangas. Con cinco puntos más en el cómputo final, el Salona 37 Vértido Dos de Antonio Guasch (CN El Balís) se lleva la plata, y completa el podio el BH36 Saiola X de Vandesande Wim (RCN Palma), que compite bajo la bandera de Gran Bretaña.

“Estamos muy contentos con la victoria -ha señalado Carles Rodríguez, patrón de L’Immens-, porque las modificaciones que hemos hecho en el barco se han demostrado efectivas. Hemos tenido la suerte de navegar delante, por lo que nos hemos aprovechado de tener viento libre”.

En ORC 3-4, se ha impuesto por segundo año consecutivo el Dufour 34 Fanytas, que patronea Ingrid Banús. Este barco amateur del CN Port D’Aro suma la tercera victoria en el Trofeo de vela Conde de Godó, ya que también se aupó a lo más alto del podio en el 2013. Ha aventajado en cinco puntos al segundo clasificado, el Bavaria 36 Tibere de Marc Delgado (CM Sitges), que repite subcampeonato del año pasado.

La patrona del Fanytas, Ingrid Banús, se ha mostrado muy satisfecha por haber podido revalidar el triunfo del año pasado. “Ya son tres Godó, ¡es para celebrarlo!”, ha añadido.