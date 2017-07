«Rats on Fire», ahora a por la Copa del Rey

Terminó el XIX Trofeo de la Reina y la XXX Regata Homenaje a la Armada Española Copa Almirante Marcial Sánchez Barcaiztégui, que se ha disputado en el campo de regatas de El Saler organizado por el Real Club Náutico de Valencia. Tres clases ORC y una Open han albergado a 60 barcos en dos campos de regatas con el resultado de “Rats on Fire”, de Rafael Carbonell como ganador de la clase 1; el “Maverta”, de Pedro Gil, en el 2; el “Saona”, de Gonzalo Calvo, en el 3 y el “Brujo”, de Raúl Armero, en Open.

“Maverta”, “Saona” y “Brujo”, se impusieron en ORC 2 y 3 y en Open

Estaba muy cantado que el “Rats on Fire”, con Rayco Tabares a la caña se iba a llevar el gato al agua. Cuatro primeros, un segundo y un tercero es el bagaje que ha presentado el patrón canario, que además de ganar el grupo ORC 1, se ha llevado la general del Trofeo de la Reina. El año pasado, Tabares ya ganó en Valencia patroneando el barco que hoy ha sido su rival, el “Grupo Clínico Doctor Senís”. Las dos mangas de hoy han sido muy clásicas para la tripulación del barco de Carbonell, que lleva muchos años ganando regatas. La primera directa a rematar la gran faena de ayer y la segunda a dedicarse a marcar al “Porrón” para mantener el punto de ventaja que le hacía falta para llevarse la victoria. Al final la regata ha sido un verdadero éxito en el agua gracias a los campos que ha montado el Comité que ha dirigido Pedro Quiroga. Deportivamente hablando no ha tenido mucha historia porque desde el primer día ha sido un “match” entre el “Rats on Fire” y el “Porrón”, con dos convidado de piedra, el “Phonemovil”, que se hundió el último día y el “Marina Greenwich”.

En ORC 2 ganó el “Maverta”, de Pedro Gil, que con cuatro primeros un segundo y un cuarto se impuso claramente al “L’immens”, de Alexandre Laplaza, que se desinfló en las dos últimas mangas con dos terceros.

En ORC 3 clara victoria del “Saona”, de Gonzalo Calvo con cuatro primeros y dos segundos puestos. A cuatro puntos el “Iberolimp”, de José Vicente Alhambra.