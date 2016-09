"Quantum" recupera la corona mundial

Quantum Racing, con Ed Baird a la caña, se coronó hoy campeón del mundo de la clase TP52 al ganar el 52 World Championship en aguas de Menorca. El barco del armador Doug DeVos consiguió así su quinto título mundial en la clase TP52 después de los conseguidos en 2008, 2010, 2011 y 2014. En el podio de Mahón le acompañan el Azzurra de Guillermo Parada, que defendía el título de 2015 conseguido en Puerto Portals, y el Provezza de Andrew Beadsworth que repite posición ya que en el Mundial 2015 también terminó tercero. El premio para el mejor armador no profesional en el Mundial de Menorca ha sido para el sueco Niklas Zennström al quedar cuarto con su velero Rán Racing.

Quantum extiende su liderato en el circuito 2016 de 52 Super Series y mantiene su dominio incontestable con cuatro victorias en las cuatro pruebas disputadas hasta la fecha. La pru4eba de Mahón era puntuable tanto para el circuito de la clase y también coronaba al nuevo campeón del mundo por lo que tenía ‘doble premio’. Los triunfos en Scarlino, Porto Cervo, Puerto Portals y ahora en Mahón le ponen en una situación muy cómoda a Quantum para ganar el campeonato del circuito de monocascos más importante del mundo. La última prueba del calendario será dentro de cuatro semanas en aguas de Cascáis. En la general del campeonato, Quantum aventaja en 67 puntos a Azzurra a falta de una única prueba. Los italoargentinos pugnarán con Rán Racing, Provezza, Platoon y Bronenosec por los dos puestos que quedan por dilucidar en el podio de la temporada.

Quantum ha sido el mejor en el Mundial de Mahón. Nadie tiene la más mínima duda de su dominio. Aunque con los tres triunfos de Azzurra en las dos mangas del sábado y la primera de hoy domingo el Mundial se comprimió y el barco italoargentino llegó a estar a sólo cinco puntos del velero de Ed Baird con Terry Hutchinson a la táctica. La primera manga de hoy fue excelente para el Azzurra que a estas alturas de la temporada está encontrándose con las mejores prestaciones de su velero diseñado por Marcelino Botín. Su primer puesto en la manga y el quinto de Quantum Racing le dejaban a sólo cinco puntos de haber dado la sorpresa en Mahón, con una recuperación que nadie esperaba a mitad campeonato cuando Quantum tenía una sólida ventaja y Azzurra no era capaz de hacer sólidos resultados. Los hombres de Parada han demostrado que con los vientos fuertes que ha habido en Mahón en los últimos días, ayer de nuevo sopló la tramontana con intensidades que iban de los 15 a los 20 nudos, han sido los mejores en el control del velero y de las maniobras.

Todo al final se debía decidir en la última manga de la competición. La salida a esa prueba se dio sólo quince minutos antes de las tres de la tarde, que era el último momento en el que el Comité de Regatas podía dar salidas hoy. Una vez se dio la señal de partida el férreo control que Quantum ejerció sobre Azzurra lo que hizo que los de Parada tuvieran que navegar siempre con vientos sucios y teniendo que hacer muchos bordos lo que les fue atrasando en la manga hasta que pasó penúltimo en la primera baliza de barlovento. Quantum había hecho su trabajo que simplemente era en esta última manga el de no permitir a los italianos que metieran entre ellos cinco barcos y les restasen los cinco puntos que les separaban en la general.

La manga final del excelente mundial de Menorca la ganó el Phoenix de Paul Cayard con el Alegre del armador y caña norteamericano Andrés Soriano en segunda posición. El velero norteamericano se estrenaba en 52 Super Series en el 52 World Championship y ha ido de menos a más como lo demuestra en brillante triunfo conseguido en la manga que cerraba el campeonato mundial de la clase TP52.

"He ganado dos títulos mundiales en dos semanas, pero no tengo ni un segundo para relajarme porque esta misma semana tengo una nueva regata" Terry Hutchinson

Terry Hutchinson, táctico del Quantum Racing: “Hay que darle mucho mérito a Azzurra que ha estado presionando hasta el final con esos tres triunfos seguidos y nos ha puesto las cosas muy complicadas. Estoy muy contento de cómo ha respondido el equipo a esta presión más teniendo en cuenta los errores que cometimos el sábado. Nos hemos recuperado muy bien. Cinco títulos mundiales el primero que ganamos en Lanzarote fue increíble y este es también uno de los más emocionantes. He ganado dos títulos mundiales en dos semanas, pero no tengo ni un segundo para relajarme porque esta misma semana tengo una nueva regata y ya tenemos que estar pensando en Cascáis y acabar lo más fuerte posible el circuito de 52 Super Series.”

"Quantum mereció ganar fue más consistente. Nosotros ganamos cinco mangas, mejoramos la velocidad y nos da mucha moral para ir a Cascáis" Guillermo Parada

Guillermo Parada, caña del Azzurra, manifestaba: “Creo que ha sido un buen campeonato para nosotros. Ganamos la primera regata del día y mantuvimos la incertidumbre. En la última prueba decidimos salir por el pin que estaba retrasado dos esloras. No nos permitió cruzar con la flota en la posición que queríamos y Quantum nos pudo controlar muy bien. Lamentablemente en la última popa vimos una opción de meter a Quantum en un pozo y al final caímos nosotros y perdimos unos puntos importantes para el circuito. Quantum mereció ganar fue más consistente. Nosotros ganamos cinco mangas, mejoramos la velocidad y nos da mucha moral para ir a Cascáis. Menorca ha sido un mundial fantástico. Menorca es una isla excepcional. El campo de regatas ha demostrado ser un desafío para las tripulaciones en términos de roles, viento, dirección, ola, mar plana, todo el mundo lo ha disfrutado y ojalá volvamos aquí el año que viene…”

"Este año hemos estado todas las regatas entre los cinco mejores" Joan Fullana

Joan Fullana, proa del Provezza explicaba: “La última regata hemos podido recuperar los puntos que nos había metido Rán en la primera de hoy después del fuera de línea. Ha sido una pena no luchar por el segundo puesto, pero terceros no está nada mal. Este año hemos estado todas las regatas entre los cinco mejores y en la general total creo que vamos terceros o cuartos y se nos debe tener en cuenta. En Cascáis queremos acabar en el podio, pero ojalá ganáramos porque lo que más me apetece es ganar una prueba del circuito…”