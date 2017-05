Ni «Quantum» ni «Azzurra», Platoon entra en el olimpo

Platoon ha dejado de ser un candidato. Ya es uno de los grandes de las 52 Super Series. No hay duda. El armador alemán Harm Müller-Spreer ganó hoy su primer mundial de la clase TP52 y lo hizo con una exhibición durante toda la semana y también en la última manga de hoy en la que se rehízo de una mala salida. En el nuevo campeón del mundo hay hasta cinco regatistas españoles: Víctor Mariño, Pedro Más, Jordi Calafat, Javi Plaza y Pepe Ribes y buen parte del equipo de tierra también es español, por lo que este Mundial de Scarlino habla bastante castellano.

El mérito de este equipo es que se ha llevado el Mundial teniendo que pelear con un caña no profesional ante dos de los mejores cañas del mundo: Bora Gulari y Guillermo Parada. Müller-Spreer siempre había soñado con medirse con los mejores y en Scarlino les ha ganado.

En el podio de la Toscana le acompañan los dos grandes de la flota. El Quantum termina segundo después de que hoy no fuera capaz de mantener el ritmo del Platoon en el agua y el Azzurra recuperó el último peldaño del podio, a costa del Alegre, gracias a su victoria con una regata impresionante disputada con 17 nudos de viento.

La salida de la única manga de hoy tuvo que posponerse por una dramática caída del viento. No sólo cayó, sino que también la brisa roló al noroeste por lo que se hacía imposible iniciar un procedimiento de partida. Hasta que esa brisa no se estabilizó en el 285 con un viento cercano a los 17 nudos, María Torrijo, la responsable del Comité de Regatas, no pudo dar la salida a la que ya estaba claro que iba a ser la única prueba del día ya que eran las 14.30 horas y la última salida se podía dar antes de las 15 horas. Por tanto, todo fue a una carta para el triunfo entre Platoon y Quantum y todo a una mano también entre Alegre y Azzurra en la pugna por el lugar vacante que quedaba en el podio de Scarlino.

Platoon ha pasado en tres temporadas a ser ya uno de los grandes de las 52 Super Series. Ahora mismo son el ejemplo a seguir por el resto de los armadores que pueden ver que haciendo las cosas bien se puede luchar por el triunfo en esta competición, la más importante del mundo en monocascos. Las claves del ascenso al olimpo del Platoon son dos: la firma con Quantum Sails para usar las mismas velas que lleva desarrollando muchos años el Quantum Racing y, por otro lado, la llegada este año de tres activos fundamentales en la tripulación del Platoon: el americano John Kostecki, el holandés Dirk de Ridder y el alicantino Pepe Ribes que es, además de piano, el capitán del barco y que ha hecho una excelente labor en las mejoras que se le han hecho al velero de Rolf Vrolijk esta temporada. Las incorporaciones le han dado al equipo el poso y la experiencia necesarios para luchar por las victorias.

Platoon ya venía dando avisos de su potencial esta temporada. Había hecho dos segundos puestos en las anteriores regatas (Key West y Miami) por lo que ya a nadie le sorprende que haya ganado el Mundial. Lo que sí es asombroso es cómo lo ha conseguido. En las ocho mangas disputadas en Scarlino ha conseguido terminar siete entre los tres primeros. No ha ganado ninguna prueba, ni falta que le ha hecho, pero su solidez y sus maneras de gran campeón le han valido para asegurar el Mundial.

Quantum Racing ya sabe que su segundo enemigo para ganar el Circuito 2017 de 52 Super Series le ha salido en casa. El año pasado le dieron ya el programa de velas y compartieron con ellos entrenamientos y reuniones. A lo mejor ahora se están arrepintiendo de buscarse el enemigo en casa. De darle las armas ganadoras. Y es que, además, probablemente no sólo han tomado lo físico, sino que también se han copiado de la forma de competir de Quantum como equipo. Han mostrado la misma solidez que los americanos y se han llevado con todo merecimiento su mundial, el primero en su historia. Pero lo que todos ya tienen claro es que el Platoon ha llegado al olimpo para quedarse y que ya es un firme candidato para llevarse el premio gordo de la temporada: el triunfo final en el circuito.

La última manga del TP52 World Championship fue dominada de principio a fin por el Azzurra. Hizo una gran salida junto con el Bronenosec por la derecha del campo de regatas. También fue de más a menos el Alegre de Andrés Soriano que termina cuarto el Mundial con una excelente actuación. Dominó de principio a fin. Gladiator y Rán Racing (penalizado) salieron muy retrasados, pero estos dos barcos fueron los que mejor se desenvolvieron en la manga. Los dos hicieron una excelsa remontada y Rán terminó tercero mientras que Gladiator estaba cuarto en la última popa justo antes de tener un problema con el spi.

Víctor Mariño, burdas del Platoon, explica: “Es una gran alegría, algo soñado y deseado que llevamos ya unos años preparando con Harm en el Platoon. Siempre fue el objetivo de él llegar a esta temporada con este nivel de resultados. Lo hemos hecho, además, en una flota tan competitiva como la de 52 Super Series lo que nos da mucha alegría. Creo que para un regatista ganar este mundial es lo máximo a lo que puedes aspirar. Había mucha presión por que Quantum es muy fuerte y ha sido una salida de match-race con ellos, pero luego hemos mejorado cogiendo una buena línea limpia y hemos acertado con los bordos y hemos sacado una ventaja, que no solo hemos mantenido con Quantum, sino que casi nos vale para ganar la manga. El barco va muy rápido, ha sido una buena semana. Hay que seguir trabajando, somos líderes sí, pero aún hay mucho por lo que pelar y hay que seguir cada día. Hemos ganado el Mundial, pero para conseguir el título de la temporada hay que trabajar día a día y seguir aprendiendo. En esta flota no hay margen para la relajación, vas de arriba abajo en un plis plas si te descuidas”.

David Vera, piano del Azzurra, sostiene: “Tuvimos un buen día, se navegó bien y el barco iba muy rápido. Con viento la verdad es que Azzurra va un poco mejor y teneos que felicitar a Platoon que ha hecho un regatón… Casi que no han bajado del podio en todas las regatas y han navegando muy bien. Quantum no tuvo un buen día hoy y ahora hay que pensar en la siguiente porque estamos los tres muy pegados y queda mucho por competir en las tres regatas que faltan”.