«Quantum» se aprovecha de un viento muy inestable

El primer día del TP52 World Championship se cerró, tras una larga jornada en el agua, con una única manga disputada y con el liderato del actual defensor de la corona, el Quantum Racing. La tercera prueba del calendario de las 52 Super Series 2017 fue toda una demostración de aguante en el agua y de profesionalidad de las tripulaciones que tuvieron que lidiar con constantes cambios de dirección y fuerza del viento.

En el mar hubo de todo hoy, sin embargo, los tres barcos que se encuentran al comando de la competición son los que todo el mundo hubiera puesto en las primeras posiciones de la tabla si se hiciera una quiniela. Por eso están arriba, porque son capaces de lidiar con cualquier inconveniente. Quantum Racing, Platoon y Azzurra han comenzado la competición con fuerza. Aunque Azzurra tuvo un golpe de suerte cuando en la primera manga que se dio la salida fue penalizado por un fuera de línea, lo mismo le pasó al Alegre de Andrés Soriano. Los de Guillermo Parada fueron recuperando, pero cuando se canceló la manga estaban en la zona central de la flota.

La única regata de la jornada de 52 Super Series se dio con un viento del noreste de 12 a 14 nudos y con constantes roles de viento. Los grandes favoritos salieron con velocidad y pronto se vio que la batalla estaría entre ellos, más teniendo en cuenta que dos de los barcos que también pueden ganar mangas, Bronenosec y Provezza, hicieron un fuera de línea y terminaron en la octava y novena plaza respectivamente, solo secundados por el Rán Racing de Niklas Zennström que hizo un décimo que les va a pesar como una losa en el Mundial toscano.

La lucha en la manga fue muy cerrada y Quantum vio como llegando a la boya de barlovento el Azzurra les dejaba un poco de espacio; algo que Terry Hutchinson en la táctica no lo desaprovechó. Hizo colarse a Bora Gulari y esa maniobra, probablemente, fue la que les hizo ganar la primera manga del Mundial de Scarlino.

Por detrás Azzurra, Platoon y Sled, de Takashi Okura peleaban por el cajón y fueron los alemanes, con cinco españoles en la bañera, los que se llevaron el segundo puesto. John Kostecki, su táctico, explicaba: “Nos sentimos cómodos, y creo que hablo por todo el equipo, con estas situaciones inestables. Hemos hecho un buen trabajo y Harm ha estado muy bien a la caña. Estas condiciones son duras, pero lo son para todos. Cuando pasamos la puerta de sotavento en segunda posición ya nos dedicamos a marcar a los que venían por detrás”.

El Comité de Regatas, liderado por María Torrijo, intentó dar la salida a la segunda manga. Se inició el procedimiento pasadas las cinco de la tarde, pero al final enviaron a la flota a tierra.

Para mañana el Comité de Regatas tiene la intención de recuperar la manga perdida hoy. Así la primera señal de partida será a partir de las 11.30 horas en vez de a la una. La voluntad es intentar hacer el máximo número de mangas posibles. Las mangas de mañana se podrán seguir en realidad virtual a través de nuestra página web con comentarios en directo desde el agua. Ya a partir del jueves será cuando comiencen las transmisiones con señal en vivo desde el agua.

Guillermo Parada, patrón del Azzurra, explica: “Un día muy raro un viento no típico acá con lucha grande entre el gradiente y el térmico. Así que intentamos largar con viento de tierra y fue imposible. Se salió con el término nosotros no veníamos haciéndolo muy bien y el viento viraba mucho y hasta que giró unos 80 grados en la segunda ceñida y se tuvo que suspender. En la segunda salida se dio con viento de tierra de 60 de dirección. Hicimos una buena salida y estábamos con los mejores, pero dejamos una pequeña puerta en el barlovento y Quantum se nos coló por ese pequeño hueco que dejamos. Y a partir de ahí a cada oportunidad de ganar o perder nos echaba hacia atrás, así que no pudimos pelear con los de adelante. Pero con el día que ha sido volver a puerto con un tercero en la general es bueno. El barco va rápido por lo que depende de nosotros hacer las cosas bien en el Mundial”.

Ed Reynolds, director deportivo del Quantum Racing, sostiene: “Este ha sido un campo de carreras realmente muy difícil, pero pese a ello creo que hemos ido muy bien hoy. Era exactamente lo que esperábamos aquí, rachas y roles, pero nuestro equipo siempre ha estado bien en los cambios de situación. Hemos hecho un montón de trabajo con Bora y Terry estos días anteriores y hoy se ha visto que este trabajo ha dado frutos porque han estado magníficos todo el día. Ha sido una manga muy apretada. Esa primera boya ha sido muy importante pasarla bien con tantos barcos tan cerca. Pero una vez pasamos primero ya todo fue mejor para nosotros”.