Puerto Portals se crece a la adversidad

Hace tres años, con Álvaro Irala ya como capitán de Puerto Portals, el Circuito de la clase TP 52 recaló en sus pantalanes. Parecía que tan solo iba a ser un "enamoramiento" de verano, pero no, no ha sido así y Agustín Zulueta, director del circuito y Corina Graf, Consejera Delegada de Puerto Portals, han firmado la intención de mantener una de las pruebas del circuito todos los años hasta, al menos, 2019. Y es que Puerto Portals enamora a cualquiera y mucho más a los armadores. Tiene todo lo necesario para que este puñado de "ricos" lo pasen bomba en sus instalaciones. Buen yantar y mejor beber son ingredientes que acompañan a un "glamour" especial.

Su salida inmediata a la mejor bahía del mundo, su viento constante y entablado y sus cristalinas aguas hacen que Puerto Portals sea uno de los puertos más codiciados del Mediterráneo. Nada de "pijeces" y tonterías. Ricos, pero elegantes y educados. Le hacía falta al circuito de TP 52 un sitio como Puerto Portals, con infraestructuras para todos los gustos y una exquisita amabilidad de la que carecen otros puertos en los que recala el circuito.

Dos mangas

Con un calor fuera de lo normal (¿dónde no lo hace hoy en día?) recibió la bahía de Palma a los nueve equipos participantes en la primera jornada de la III Puerto Portals Sailing Week, en la que María Torrijo, PRO del circuito, intentó sacar dos mangas de donde no las había. No era un día habitual en esta bahía que tanta gloria le ha dado a España. Vientos raros y poco habituales amenazaban la regata. Aplazamiento en tierra para comenzar y espera en el magnífico village que ha montado Puerto Portals en la plaza principal hasta las 12 horas, en las que Torrijo mandó la flota al agua. Durante dos horas esperó a que se entablara un raro viento del 260, que estaba escrito no iba a durar mucho, pero que con 13 nudos de intensidad bautizó la primera salida de la jornada.

Estaba claro que iba a dar por la derecha (bordo Gorostegui), aunque la flota se amontonó para salir por la neumática del visor. En seguida, los rusos de "Bronenosec", que este año llevan como táctico a Ray Davies, viraron a "matar" el viento de la derecha. Los demás, erre que erre, para la izquierda, sobre todo el "Azzurra", gran conocedor de los vientos palmesanos. Los rusos no perdonaron y entraban en barlovento con una ventaja que se antojaba insalvable. Los italo-argentinos, eran cuartos y los americanos del "Quantum", muy atrás porque decidieron navegar por el centro de la bahía. Insufrible popa porque se iba el viento y arreciaba el calor. En sotavento volvían a dominar los rusos, que nada más virar la baliza se quedaron prácticamente varados. Estaba claro que no se podía navegar y María Torrijo decidió la suspensión de la prueba. "¡Vaya, con lo bien que se estaba dando!", se escuchaba desde el barco ruso donde se habla inglés.

Mayores abajo y todilla puesta. Calor insufrible, pero María Torrijo no se daba por vencida ni viendo como "Quantum" y "Azzurra" marcaban con sus proas la bocana de Puerto Portals. Ninguno de los dos quería regatear, pero se anunciaba por la radio que a las cuatro de la tarde se iba a intentar una nueva salida. Entró, poco a poco un viento del Noroeste, que llegó a soplar con 14 nudos de intensidad, y el Comité de Regatas decidió hacer la regata. Es lo que tiene no dejarse llevar por las presiones y aguantar. Se sacó una regata de la manga, que ganó el "Ran", seguido del "Alegre" y del "Azzurra". La primera jornada no había quedado en blanco, que era de lo que se trataba, aunque habrá que aprovechar otro día para disputar tres mangas. Seguro que sale uno así.

Declaraciones

Andrés Soriano, caña y armador del Alegre, explica: “Una salida muy complicada, pero recuperamos bien. Hoy es un buen día para dar una alegría y crédito al trabajo y esfuerzo del equipo con todas las velas nuevas y el palo nuevo y todo lo que ha habido que hacerle al barco tras la rotura en Porto Cervo. Hoy había una brisa complicada de leer, había agujeros y roles que eran difíciles de interpretar. Pero aprendimos de la regata que se canceló de que había que aguantar un poco más el lado derecho cuando sopla de esa dirección. A pesar de que eran dos vientos diferentes tenían el mismo comportamiento. En el primer paso de barlovento nos apresuramos un poco en subir el spi y no estaba bien trimado el barco y ahí nos adelantó el Rán. Les aguantamos en la popa y en la ceñida les volvimos a cazar, pero en la popa final ya se fue. La diferencia no es el palo, sino que gana quien hace los menos errores posibles”.

David Vera, pit del Azzurra, sostiene: “La regata ha sido complicada para los tácticos la que se anuló por los roles fue muy complicada y la segunda la verdad es que fue difícil de leer porque en la primera ceñida daba de los dos lados. Nosotros bien, contentos con el resultado y terceros por delante de Quantum y Platoon, esto siempre es un buen resultado. Navegamos bien y hemos estado bastante solventes aguantando en las posiciones que nos interesan para el final de la temporada”.