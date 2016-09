"Provezza" se suma a la fiesta a costa de "Azzurra"

El Provezza se sumó hoy a la fiesta de los mejores en el 52 World Championship que se disputa en aguas de Menorca. El barco del armador turco Ergin Imre hizo un cuarto y un primero para colocarse segundo en la general de 52 Super Series desbancando de esa posición al Azzurra y al Rán Racing. Quantum suma y sigue. Ganó la primera manga y logró un tercero, paradójicamente su peor resultado en Mahón, en la segunda que se disputó con viento de tramontana.

El barco turco, con el proa mallorquín Joan Fullana, estaba haciendo un Mundial sólido, sin altibajos

Provezza es de los pocos equipos que no ha mancillado su casillero de puntos con un doble dígito. El barco, con el proa mallorquín Joan Fullana, estaba haciendo un Mundial sólido, sin altibajos. Pero hoy se ha destapado. Su victoria en la sexta manga le pone al descubierto y ‘bajo sospecha’ de que va a por el podio. Un cajón que ya logró el año pasado al quedar tercero en Puerto Portals. Hoy se ha postulado a luchar en las dos jornadas que faltan por un lugar en el olimpo del domingo en el Club Marítimo de Mahón.

Provezza es un proyecto que viene trabajando muy bien las últimas temporadas. El armador no escatima esfuerzos en dar a su tripulación lo mejor y entre lo que tienen está el velero, diseñado por Rolf Vrolijk y que siempre muestra sus mejores prestaciones con viento altos. Y hoy en Menorca el viento se ha presentado en dos variantes diferentes, primero un suroeste de 16 nudos y después una tramontana de casi veinte nudos que ha hecho planear a los veleros en las rapidísimas popas.

Provezza ganó la segunda manga con una exhibición de habilidad en la conducción con vientos fuertes. Salieron muy bien y pelearon con Quantum y Rán por llegar a la boya de barlovento primeros. Cuando lo lograron ya no soltaron la presa, la codiciada victoria que en Mahón sólo habían conseguido Azzurra y Quantum. El otro ganador del día fue Rán Racing con dos segundos puestos. Y también hay que mencionar la mejora sustancial del Bronenosec de Vladimir Liubomirov que con un tercero y un cuarto ascendió dos puestos en la general.

El viento ha dado un giro radical (la primera salida se ha dado con viento del 240 y la segunda con otro de 340) pero ha servido también para consolidar Menorca como un lugar especial para regatear. En ambos casos las regatas han sido excelentes y competidas por las fantásticas condiciones que ofrecía el campo de regatas. Los cambios del viento han motivado que la jornada haya sido mucho más larga de lo normal con casi cinco horas de competición lo que ha dejado a los equipos exhaustos.

Victoria de "Quantum"

En la primera prueba de hoy el equipo liderado por Ed Baird y Terry Hutchinson salió, como es habitual en ellos, por el centro de la flota y sin tomar excesivos riesgos. No les hace falta. Les basta con encontrar su espacio en el campo de regatas y ponerse a navegar por la zona limpia. La velocidad del velero y la pericia de la tripulación hacen el resto. Para cuando llega el momento de los cruces, cuando todo el mundo se da de tortas por un centímetro, ellos ya tienen una cómoda posición. Hoy pasó eso. Exactamente eso. Mientras los demás se apaleaban, ellos navegaban rápido y limpio hacia la boya de barlovento. Es como que hay dos regatas: la de los celestiales, ellos, y la de los mortales, los otros once. Una regata es plácida la otra es a cuchillo.

Cuando Quantum ya había terminado la manga esta vez con Rán bastante cerca, luego se presentó el espectáculo de la llegada con los otros diez barcos peleando por el centímetro final. Tan ajustada fue la llegada del pelotón que Sorcha y Platoon tuvieron que penalizarse después de haber cruzado ya la línea de meta. Para el barco alemán de Harm Müller Spreer puede salirle muy caro el 12 que se marcó en esta manga en la lucha por uno de los puestos del cajón.

La primera regata del día se dio con media hora de retraso al haber un role de viento justo en el momento de la salida.

Posteriormente se dio la salida a la segunda manga y fue el Sorcha quien sorprendía a todos con su primer puesto en la boya de barlovento. El barco del inglés Peter Harrison se dio su particular baño de gloria, ese al que Quantum anda tan acostumbrado, hasta que un role de viento tiró al traste la regata. Era impensable seguir con una prueba en la que el viento había cambiado de dirección más de cien grados en unos segundos. Lo que era una popa se estaba convirtiendo en ceñida, así que María Torrijo, la responsable del Comité de Regatas, decidió abortar la prueba y esperar a que el viento se asentara esta vez ya de norte, con la famosa tramontana de Menorca.

"Todo lo que ha dicho Terry Hutchinson que iba a pasar en estos tres primeros días ha ocurrido, por lo que los demás sólo tenemos que preocuparnos de llevar el barco lo mejor posible" Ed Baird

Ed Baird, caña del Quantum Racing: “Esta siendo una regata soñada. Todo lo que ha dicho Terry Hutchinson que iba a pasar en estos tres primeros días ha ocurrido, por lo que los demás sólo tenemos que preocuparnos de llevar el barco lo mejor posible. Por desgracia, tuvimos una avería en la segunda manga en el púlpito de proa y Rán fue capaz de adelantarnos en la empopada. Sin embargo, la táctica de Terry y el trabajo en equipo de los chicos ha sido fantástico. Está funcionando muy bien todo. Lo que siempre hacemos en Quantum es decir que el día siguiente lo haremos un poco mejor. No importa si el día ha sido bueno o malo, nuestra mentalización es que el día siguiente será mejor”.

"Nos gustaría estar con Quantum peleando, pero estamos contentos en lugares de podio" Juan Fullana

Juan Fullana, proa mallorquín del Provezza: “La verdad es que en la primera hemos tenido un poco de suerte al poder evitar el lío que se ha formado. Hemos sido cuartos. En la segunda nos ha ido muy buen, hemos sido primeros desde el principio y todo ha funcionado muy bien. Estamos donde estamos, pero queremos estar lo más alto posible. Nos gustaría estar con Quantum peleando, pero estamos contentos en lugares de podio. Lo de la cancelación no lo sabes hasta que no pasa, pero sabíamos que el parte decía que el viento se iba a tramontana. Con la tramontana nos ha ido bastante mejor, aunque en la que se ha cancelado también estábamos en posiciones delanteras”.

"La tramontana ha traído más viento y ola. No hay problemas con el viento aquí, hemos navegado con sur y con norte" Pedro Mas

Pedro Más, proa mallorquín del Platoon: “En la llegada de la primera manga nos han penalizado y nos ha perjudicado mucho. Ha sido bastante discutible la decisión, pero no podemos hacer nada. En la segunda regata hemos hecho una buena salida, aunque al final de la primera ceñida hemos perdido tiempo en la llegada a boya con una mala maniobra y nos han vuelto a penalizar. Desde ahí, lo que hemos hecho ha sido intentar volver al grupo de cabeza. En la que se ha cancelado íbamos casi primeros con lo que, definitivamente, no ha sido nuestro día”. Respecto a la regata cancelada explicaba: “Sigues navegando igual hasta que se cancela, pero tenía todos los números que pasara. Era una nube muy grande y ha rolado mucho por lo que había que cancelar. La tramontana ha traído más viento y ola. No hay problemas con el viento aquí, hemos navegado con sur y con norte. Mañana se espera nordeste y con más mar y menos viento del que hemos tenido hoy”.