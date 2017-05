«Princesa Yaiza», campeón de la Copa Canarias J80

El Hotel Princesa Yaiza se ha proclamado campeón de la Copa Canarias J80 en las XI Jornadas Náuticas de Marina Rubicón 2017 después de un espectacular fin de semana con seis pruebas muy igualadas. El Marina Rubicón II, empatado a puntos, con tres primeros puestos y dos segundos, fue subcampeón por el desempate en la última manga. Hoteles THe, completó el podio, gracias a su regularidad en los dos días de competición.

Con tres campeones del mundo de la clase en la tripulación, el Princesa Yaiza tuvo que esforzarse al máximo en “una lucha muy dura con el Marina Rubicón II que se igualaba en velocidad con nosotros, a pesar de la superioridad de nuestro material” confiesa Alejandro González, habitual trimmer, que este año está sustituyendo en la caña a Rayco Tabares.

En la jornada del sábado, un viento estable de dirección oeste e intensidad moderada brindó un magnífico día de regatas a los 14 monotipos participantes que lideró el Marina Rubicón II patroneado por Rafael Lasso con Estanislao Bethencourt, Manuel Carrión y Cristian Roca. La igualdad con el Princesa Yaiza era patente, ya que se fueron alternando el primer y el segundo puesto, llevándose la tercera y última manga por escasos centímetros.

Todo se decidiría en una increíble y apasionante jornada dominical, también muy igualada, con un viento de 300 grados e intensidad de 12 nudos. En la primera regata del día, el barco patroneado por Alejandro González, con Domingo Falero, Alejandro Bethencourt, Cristian Sánchez y Diego Sánchez, fue descalificado por un babor-estribor ante el Marina Rubicón II que se hizo con el primer puesto. Obligados a descartar esa manga, el Princesa Yaiza no podía fallar y no lo hizo, aunque hubo que esperar hasta la última manga “que fue decisiva”, apunta Cristian Roca, tripulante del Marina Rubicón II, quien narra como en la salida “no quisimos ir a buscar al Princesa Yaiza, salimos a nuestro ritmo, bastante libres y les cogimos en la primera popa pero en la montada de la puerta de sotavento, perdimos la primera posición y ya no pudimos remontar”. Un inesperado Hoteles THe patroneado por Gustavo Martínez con Augusto Escolar, Alejandra Estévez, Elena Polaina y David Pérez terminó segundo finalmente en la manga y tercero en la general.

En resumen, se ha vivido un fin de semana espectacular de temperatura y viento (entre 8 y 16 nudos), con unas condiciones excelentes, que permitieron disputar las seis mangas programadas, “con cambios en la corriente muy estratégicos que obligaban a las 14 embarcaciones participantes a estar siempre alerta”, señala Alejandro González. El campo de regatas de la bahía de Playa Blanca fue excepcional y ha servido a los campeones para preparar su objetivo principal del año, que no es otro que defender el título Mundial de J80, el próximo mes de julio, en Inglaterra.

La Copa Canarias de J80, organizada por el Club Náutico Castillo del Águila, la delegación de la Federación Canaria de Vela, con el patrocinio de Marina Rubicón ha sido todo un éxito y ha dejado en la flota canaria más ilusión si cabe, por competir en la clase. El próximo 10 de junio habrá una nueva ocasión de salir al agua dentro de las XI Jornadas Náuticas de Marina Rubicón con dos regatas, la costera a Arrecife de los monotipos y la 5ª prueba de liga insular de cruceros