«Platoon» y «Quantum», mano a mano

El Mundial TP52 World Championship parece abocado a una lucha entre dos. Una pugna entre los dos equipos que más sólidos se han mostrado desde el principio. Platoon y Quantum Racing están a dos días de coronarse con la regata más preciada del año en 52 Super Series, la que da el doble premio del campeonato y del Mundial. Los de Harm Müller-Spreer están mostrando una solidez impresionante. Hoy en la regata costera hicieron otro segundo, mientras que el Quantum de Bora Gulari acumuló hoy su tercer triunfo parcial en Scarlino y pisa los talones al barco alemán que mantiene el liderato por sólo dos puntos de renta.

Entre ellos y el resto ya hay un espacio respetable. Tercero en la clasificación es el Alegre de Andrés Soriano que también está siendo muy sólido ya que está rentabilizando a la perfección su estancia en la parte media de la tabla. No ha pinchado aún y eso le coloca tercero lo que sería un excelso éxito para ellos, podio que ya acarició en Portals en 2015 cuando se quedó empatado en el tercer puesto con Provezza.

Hoy se ha disputado la regata costera con un recorrido de 26 millas por la bahía de Scarlino. La salida se dio puntual con un viento sur de 12 nudos que llegó a tener rachas de 18. La regata comenzó con un largo barlovento-sotavento que fue dominado por el Provezza de Peter Holmberg. El barco turco por fin comenzó a funcionar en el mundial tras un inicio pobre. La salida estuvo entre ellos y el Quantum que salió con mucha velocidad por el centro de la flota con el Azzurra muy pegado.

El liderato del Provezza duró mientras la flota pasó por la isla de Sparviero. De ahí pusieron la proa rumbo a la isla de Cerboli donde sabían que iba a haber un pozo de viento en el que ellos cayeron los primeros y fueron como los conejillos de indias para el resto de la flota que vio que la maniobra temprana del arriado del spi no era la mejor decisión y fueron superados por el Quantum, Platoon y Alegre. Un error que les salió carísimo y que le puso el triunfo en bandeja a los defensores del título, el Quantum que a partir de ahí vio como en la última popa ya era casi imposible poder adelantarles.

Andy Horton, táctico del Alegre, manifiesta: “Estamos a mitad de la competición, pero a partir de mañana parece que todo cambia a más viento. Habrá que hacer algunos cambios esta noche para las nuevas circunstancias que nos esperan. Vamos a ver cómo nos comportamos en estas condiciones. No diría que estamos muy sueltos, sino más bien que somos bastante conservadores. Hemos tenido una buena velocidad en ceñidas, aunque todavía estamos trabajando en nuestra velocidad en popas. Creo que hoy hemos hecho la mejor regata de lo que llevamos de Mundial”.

David Vera, piano del Azzurra, explica: “Mal día otra vez para nosotros. La verdad es que en la primera ceñida con esa rolada de izquierda que se me metieron los barcos de sotavento lo que nos hizo perder posiciones. Luego, en la segunda isla, nos volvimos a juntar porque hicimos muy bien metiéndonos pegaditos a la isla, pero luego no sé, ahí no notamos bien el barco o fue más cuestión de viento porque los de la izquierda iban saliendo de allí. Y después ya fue muy complicado porque íbamos en fila india y era muy difícil poder pasar”.

Víctor Mariño, burdas del Platoon, sostiene: “La verdad es que llevamos tres días muy positivos, siempre en posiciones de cajón, muy regulares. Pero Quantum también está muy fuerte. Estamos por encima de las expectativas que teníamos, navegando muy sólidos y quedan aún cuatro mangas y hay que ir una a una. Azzurra estará peleando seguro y Quantum estará arriba. Estamos contentos con la solidez los resultados y de cómo navega el barco. Mañana parece que cambia a viento más fuerte y a ver si podemos seguir con esta regularidad. Y ya veremos si llegamos al último día para pelear por el campeonato”.

Mañana se disputan dos nuevas mangas de barlovento-sotavento. A las 12.45 horas está previsto que comience la retransmisión en vivo de la competición. Será a partir de la una de la tarde en España cuando está previsto dar la salida a la regata larga en Scarlino. La regata se sigue a través de nuestra página web www.52superseries.com y tiene además de las imágenes desde el mar y la realidad virtual comentarios en vivo desde el agua y desde el estudio