«Platoon» se destapa

Platoon ha presentado oficialmente su sólida candidatura para optar el TP52 Word Championship. El barco alemán del armador Harm Müller-Spreer acumula sólo 9 puntos tras las cuatro primeras pruebas disputadas de 52 Super Series y goza de una renta de tres sobre el Quantum Racing y de ocho con el Azzurra de Guillermo Parada.

La jornada de hoy se ha disputado con dos vientos totalmente diferentes lo que no ha imposibilitado que se pudiera recuperar la manga que ayer no se celebró. En una hora de receso entre la primera y la segunda prueba del día se le ha dado la vuelta al campo de regatas. Y Platoon ha sido el más fuerte. Sin cometer errores los alemanes (aunque cinco de sus tripulantes son españoles: Más, Calafat, Ribes, Mariño y Plaza) están consolidando no tanto su candidatura al mundial sino también al circuito ya que ahora mismo tras un 40% de la competición disputada son líderes de la general.

La jornada se abrió con una manga con viento de dirección del 65 y una intensidad de 8 a 10 nudos. Fue el Azzurra el que hizo la mejor de las salidas junto con el Alegre. Guillermo Parada logró el lado bueno de la línea y lo hizo con más velocidad del resto. Así cimentó su ventaja sobre el resto de la flota y sobre todo con el Quantum que recuperaba posiciones y llegaba a la boya de barlovento con una segunda posición que le servía para minimizar daños y para optar a seguir sumando pocos puntos.

En la última popa el Comité de Regatas tuvo que recortar el recorrido debido a una dramática bajada de la intensidad del viento. Este cambio no fue óbice para que el barco italiano ganase la manga por delante de los otros dos favoritos en Scarlino: Quantum y Platoon.

La tercera manga fue de dominio absoluto para el Gladiator. El triunfo del barco de Tony Langley consiguió probablemente el triunfo más trabajado de su historia y que quedará grabado en las retinas de todo el equipo inglés. Hace algo más de dos meses el barco fue seriamente dañado en la regata de entrenamiento en la Miami Royal Cup. Desde ese día se ha trabajado contrarreloj y sin escatimar ningún tipo de recursos para que el velero de Marcelino Botín botado a finales de 2016 estuviera listo para Scarlino. Y no sólo el barco se ha reparado sino que, además, hoy ha demostrado que está listo para ganar regatas. Y lo hicieron con una salida increíble por el pin ganándose el derecho a ir a donde quisieran. Con Ed Baird en la táctica el velero inglés fue cada vez ganando más margen a sus rivales para conseguir su primer triunfo en el Mundial y su segundo de la presente temporada tras ganar con su barco viejo la tercera manga en la regata inicial de la temporada en Key West. Para Azzurra y Quantum no fue su manga esperada. Los italoargentinos hicieron un sexto tras quedarse encalmados en la parte derecha del campo de regatas, mientras que los americanos terminaron en octava posición y cedieron momentáneamente el liderato al sólido Platoon.

Si la primera manga del día se había dado con un viento de dirección 65 esta segunda se corrió con un viento del 280, es decir un role de 145. Ya con ese viento y con una intensidad de 15 nudos se dio la salida a la tercera manga del día en otra maratoniana jornada. Igual de larga que la anterior pero mucho más productiva para los regatistas que pudieron competir en tres mangas ayer y cumplir con el calendario original de la competición.

En la tercera manga fue el Azzurra quien salió mejor en una enconada lucha con el Alegre en la que los de Soriano comprometieron la partida de los de Parada que habían ganado el pin. Quantum navegó mucho más limpio, con menos interferencias para apuntarse su segunda victoria en el Mundial de Scarlino. Quien volvió a mostrar su solidez fue el Platoon de Müller-Spreer que está cimentando su liderato a base de segundos puestos. Tiene maneras de campeón. También se aprovechó de una rotura de spi del Rán Racing el Gladiator que con sus dos últimas mangas (un primero y un tercero) se suma a la batalla por el podio en el TP52 World Championship.

Para hoy está prevista la regata costera y que comiencen las retransmisiones en vivo de la competición. Será a partir de la una de la tarde en España cuando está previsto dar la salida a la regata larga en Scarlino. La regata se sigue a través de nuestra página web www.52superseries.com y tiene además de las imágenes desde el mar y la realidad virtual comentarios en vivo desde el agua y desde el estudio.

Jordi Calafat, estratega del Platoon, comenta: “Nosotros no estamos pendientes de la clasificación del mundial y de ser líderes, ahora no vamos ni por la mitad del campeonato. Además aquí el campo de regatas está siendo muy complicado, mucho más que el año pasado y, bueno, la verdad es que un día como hoy venirte con un tercero y dos segundos es para estar muy contento. Hemos hecho bien el trabajo. Diría que con el mar plano no hay mucha diferencia de velocidad entre los barcos lo que hay que hacer es acertar y tener suerte con la regata del viento de tierra que el viento es tan raro que no sabes muy bien por dónde te va a tirar y tienes que pasar los malos momentos lo mejor posible y navegar con tu viento sin mirar a la flota. Creo que Harm y John están haciendo un buen trabajo, no nos podemos quejar…”

David Vera, piano del Azzurra, explica: “No ha sido un gran día para nosotros. La primera bien, ganamos saliendo muy sólidos. La segunda tuvimos ahí unas roladas que se calmó y la flota se separó en dos grupos y a nosotros nos tocó el lado malo. Y en la tercera salimos bien pero tuvimos problemas mecánicos con la burda al hacer mal una maniobra. Peleando por detrás. Platoon y Quantum lo han hecho muy bien hoy y hay que seguir peleando los días que nos quedan”.